节后趴窝，难道汽车也有“节后综合症”？

人民网北京2月16日电 （记者乔业琼）春节假期已经陆续结束，但很多人表示“放假的心”还没完全收回来，出现了“节后综合症”。最近，有车主反映节后用车时，竟然出现启动困难、蓄电池故障等问题，难道汽车也患上“节后综合症”？对此，上海市消保委特聘专家，教广大网友辨别蓄电池状况，安全出行。

问题一：蓄电池为何故障频发、启动困难？

发生这种情况的主要原因有以下三种：

一是车辆长时间闲置，蓄电池处于持续的慢放电状态，长时间得不到有效充电。

二是蓄电池受气温影响较大，外界温度越低，放电性能就越差。露天停置的车辆，经过多天寒冬洗礼，若本来蓄电池性能较差，低温启动困难也就不难理解。

三是如果汽车上的行车记录仪、导航、充电器、音响等用电设备过多，会导致发电机的负荷过高。

内部电路检测到电压过低时，会消耗蓄电池的存电而造成蓄电池电量损耗，长时间的过度放电对蓄电池伤害很大。

问题二：如何在日常生活中辨别蓄电池是否需要更换？

参照大灯亮度。汽车大灯是车载设备里相对耗电量高的元件，在不发动车辆的情况下若发现灯光明显暗淡，表明蓄电池电量不足或寿命即将耗尽。

车载功能提示。当前车辆大多配置了BMS（电池管理系统）系统，在电池老化或过度放电时都会进行提示。此外，目前越来越多的启停车型，当电池寿命将尽时，启停系统将完全不会介入工作，这也是一个很好的暗示。

及时检测蓄电池的性能。若平时启动时发现有启动不顺畅的现象，要及时检测蓄电池的性能，可能蓄电池的性能已经下降，要及时更换。

此外，在车辆使用过程中，尽量不要同时使用过多的用电设备。如果车辆长时停放，最好间隔一段时间发动车辆一次，一般一周左右发动十五分钟，有利于蓄电池充电与发动机润滑。