烧烤取暖器安全吗？上海市消保委亲测来啦！

人民网北京2月13日电 （记者乔业琼）随着产品的升级换代，不少多功能、多用途的产品在线上走红，其中，集烧烤、取暖于一身的烧烤取暖器得到众多网友的青睐。这种既能取暖又能烧烤的烧烤取暖器是否安全？对此，上海市消保委进行了测试。

上海市消保委介绍，烧烤取暖器本质上是一台石英管取暖器，主要通过发热元件将电能转化为热能，提升环境温度。加热管上有烧烤网罩，下有食物接渣盘，瞬间变身烧烤架，兼具烧烤功能。

消费者在烤肉时大多会产生油滴，上海市消保委测试发现，当油滴落到石英管上会出现起火现象，但火焰持续时间较短，并未造成对产品结构产生损坏。

上海市消保委分析，油滴起火的原因主要是石英管的温度高于油的着火点温度；另外，由于石英管不易清洁，若长期油污污染，可能产生其他安全风险。进行烧烤时，建议避免直接烤肥肉等重油食材，烧烤时可以先铺上锡纸再放食材，防止油滴起火和油污污染。

在测试五面型烧烤取暖器时，上海市消保委发现，部分五面型烧烤取暖器工作状态下的边壁温度可达250℃以上。试验中，当样品靠近棉纱布时，二十分钟后产生烟雾，四十分钟后冒出大量浓烟，移开取暖器随即产生火焰。在日常使用过程中，如果将取暖器长时间靠近可燃物放置，很有可能引起火灾。另外，模拟翻倒时，部分样品对于铺在地上的棉布也会点燃。

此外，五面型烧烤取暖器虽有“CCC”标志，但实际销售的产品与认证产品在结构上并不完全相同。部分五面烧烤取暖器还存在实测功率远大于额定功率、部件容易脱落等问题。

对此，上海市消保委建议出于安全考虑，消费者谨慎购买五面型烧烤取暖器。