刘剑波：布局“十四五” 多举措推动医院高质量发展

“‘十四五’期间，公立医院应深入贯彻落实《公立医院高质量发展促进行动（2021-2025年）》，实现高质量发展并为广大人民群众持续提供优质高效的医疗卫生服务。”近日，郑州大学第二附属医院院长刘剑波做客《公立医院高质量发展》系列节目时表示，为推动“十四五”时期医院高质量发展，郑州大学第二附属医院以学科、人才队伍和信息化建设为支撑，以医疗质量、医疗服务、临床科研、医院管理提升为重点，不断促进医疗服务和管理能力升级，不断增强人民群众就医获得感、幸福感、安全感。

“郑州大学第二附属医院按照《公立医院高质量发展促进行动（2021-2025年）》具体内容，结合医院实际情况制定了‘十四五’时期的发展战略，并进行了多种形式、多个内容的落实工作。”刘剑波表示，为进一步推进医院高质量发展，加快补齐“空间不足”短板，郑州大学第二附属医院不断寻求突破，计划于明年在“一院两区”基础上形成“一院三区”的服务群众新格局，不断增强服务群众、服务社会的能力和水平。

郑州大学第二附属医院积极建设“三位一体”智慧医院，将信息化作为医院基本建设的优先领域。刘剑波介绍：“医院进行了大量的信息建设工作，以期提高医疗服务的智慧化、个性化，推进医院信息化建设标准化、规范化水平。目前郑州大学第二附属医院智慧医院建设水平已领先于同等级医院，不仅是四级电子病历达标单位，互联网医院成立后远程会诊中心也已实现对上、对下的承接作用。”他指出，接下来医院将进一步提升特色信息服务水平和便民度，深入落实群众服务工作。

“我院国家重点专科1个，河南省医学重点专科和培育专科17个。”刘剑波表示，郑州大学第二附属医院产科是国家重点专科。在国家给予一定支持、医院提供设备配套的基础上，医院为进一步推进妇产科建设也采取了人才培养、专家引进、科研能力提升等方面举措，以期将郑州大学第二附属医院打造为河南省产科龙头单位，并在急危重救治、普通孕妇生产及产后康复等方面起到牵头引领作用；在其他重点专科建设上，医院围绕实际发展特点，不定期开展培训活动将ECOM技术推广至基层医院，并将ECOM救治分中心延伸至全省不同方位，在提升区域救治水平的同时也更好地满足了基层群众就医需求。

国家鼓励公立医院不断强化科研攻关对重大公共卫生事件应对的重要支撑作用。刘剑波介绍，为响应这一号召，郑州大学第二附属医院主要采取了院内人才培养、院外高端人才引进和培养复合型人才等做法。院内人才培养方面，医院制定“2022年百名博士提升工作计划”，对攻读博士学位的工作人员、导师及临床科室制定全方位的激励措施，大幅度地提升了在读博士培养、博士引进等数量和速度；院外高端人才引进方面，医院去年博士新增40名，大幅度提升了科研能力工作；培养复合型人才方面，医院激励全院职工投身到科研项目成果转化及科研论文产出工作中，围绕临床来满足医工结合，以临床需求为导向促进更多的科研成果转化。

刘剑波表示，为进一步提升医疗服务，郑州大学第二附属医院采取多项举措提高全院职工服务意识，在群众就医获得感、便利度上做了大量的工作，受到群众好评；在硬件建设上，切实按照群众需要，持续推进精细管理、精细服务水平；此外，不断借鉴、总结其他医院的优势和特色，融入到本院服务工作中并为广大群众提供优质高效又独具特色的医疗服务。（张慧丹）