国家医保局：力争上半年推出种植牙地方集采的联盟改革

人民网北京2月11日电 （记者乔业琼）2月11日，国新办举行国务院政策例行吹风会，介绍深化药品和高值医用耗材集中带量采购改革进展情况。会上，就广受关注的种植牙问题，国家医疗保障局副局长陈金甫表示，准备今年上半年力求能够推出地方集采的联盟改革。

“从目前来看，国家组织、联盟采购已经形成了常态化格局，集采竞价规制、质量、供应、配送、使用的保障机制和配套政策也日趋完善和优化。”陈金甫表示，从取得的成效来看，集采规则不断优化，质量监管更为严谨，供应保障更为稳定，使用政策更为完善，总体呈现了“价降、量升、质优”的态势。

种植牙体集采方案基本成熟

种植牙作为一种重要的缺牙修复治疗方式，社会需求很大。会上，陈金甫表示，从地方探索开始，从去年初就开始部署，由四川组织省际联盟，研究种植牙体集采规程，现在方案基本成熟，也广泛听取了临床、企业和各地意见，准备今年上半年力求能够推出地方集采的联盟改革。“实际上也是在国家主导下一种布局，在牙科种植体探索的一种集采方式。”

考虑骨科临床的需求很大，但是标准不一，尤其是产品的组成非常复杂，对此，陈金甫表示，如何按照临床医疗的需要来形成采购产品组，涉及到很高的技术环节，现在已经在研究方案，近日将跟高值医用耗材联采办进行专题研究，并且广泛听取临床专家的意见、广泛听取企业的意见，争取上半年有一套初步的方案，条件成熟的情况下，今年能够顺利进行开标。

药物球囊是涉及到心内科重要的耗材。陈金甫表示，去年在江苏等一些地方开展了药物球囊的集采，今年要扩到全国，堵住虚高的空间。

“今后集采更重要的是规则，不同招标标的的特点非常复杂，需要符合产品质量的要求，又要符合临床需要，又要切实让企业、患者能够共享改革的成果。”陈金甫表示。

今年将对骨科脊柱类耗材集中带量采购

提速扩面是常态化、制度化的应有之义，陈金甫表示，主要体现在三个方面：

第一，品种提速。品种是真正反映临床需要的，从品种提速来说，目前正在谋划的是第七批药品集中带量采购。从三年来的情况看，包括地方集采，平均每个省份集采品种已经累计达到50个，高值医用耗材达到了3种。今年，将指导地方根据临床需要，围绕大品种和常见病，查漏补缺进行推进，力争每个省份开展的省级集采品种能够达到100个以上，高值医用耗材能覆盖到5个品种。

第二，集采覆盖领域的扩面。原来的集采主要集中在化学药，去年拓展到了胰岛素、人工关节。今年按照“一品一策”的原则对群众反映多、价格调整空间大的耗材品种开展高值医用耗材集中带量采购，今年准备在骨科脊柱类耗材进行集中带量采购。在地方这块，进一步在其他领域进行探索。包括中成药，在去年部分省份已经组织联盟采购的基础上，今年要有序进一步扩大范围。这样来说，三大领域全覆盖，没有侥幸带金销售的生存空间。

第三，持续增效，扩大老百姓的受益面。三年以来，各地推进速度还是比较快，但是在区域联盟、省级联盟中间，存在着已经开展的各地区群众受益率比较高，但是其他没有参加联盟的价格降不下来，集采降价的制度效应当地百姓受益不到。所以在已经开展集采的品种，要逐步实行其他省份的跟进协同，使覆盖面能够迅速扩大到其他地区。

“这些方面都是今年工作的几大领域、几大重点。”陈金甫说。

下一步，就常态化制度化开展药品和高值医用耗材带量采购，陈金甫介绍：

一是巩固新常态，推进集采提速扩面。药品集采在化学药、中成药、生物药三大板块全方位开展，高值医用耗材重点聚焦骨科耗材、药物球囊、种植牙等品种，力争到2022年底，通过国家组织和省级联盟采购，实现平均每个省覆盖350个以上的药品品种，高值医用耗材品种达到5个以上，使之成为新的集采常态，从而达到稳定社会预期、稳定行业生态的目的。

二是塑造新的生态。通过不断完善措施，特别是将供应、质量、信用等相关因素纳入集采规则，从体制机制上净化医药流通的生态环境，也就是根治带金销售，净化行业生态，从而激励企业通过规范竞争，促进流通行业的整治。

三是构建新格局。完善医药集中采购平台功能，加快平台标准化、规范化、专业化建设，提升医药价格治理水平，通过多部门政策协同，形成促进医药产业和医疗机构高质量发展。同时，更有效地减轻群众负担，助力实现共同富裕。