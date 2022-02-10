在创新中让年味儿长存

惦记年味儿、营造年味儿、传递年味儿，是人们乐在其中的生活仪式，也反映着不同时代文化创新的可贵尝试

“故节当歌守，新年把烛迎。”每到春节，最让中国人念念不忘的醇厚味道就是年味儿。春联、年画、舞狮、团圆饭、拜年、庙会、社火、压岁钱……“春节怎么过”的选择因人而异，但一定少不了温暖人心的年味儿，离不开沁人心脾的文化气。正因如此，惦记年味儿、营造年味儿、传递年味儿，是人们乐在其中的生活仪式，也反映着不同时代文化创新的可贵尝试。

今年春节期间，国博开设“中国古代饮食文化展”。观众徜徉于喜乐氛围的同时，还可以喝到嫦娥奔月拉花的咖啡、吃到大盂鼎模样的雪糕。庄重的文化殿堂与红火的节日民俗不期而遇，带给人们别具一格的体验。

如果说“博物馆里过大年”是激活传统文化的主场，那么春节文创就是与现代生活息息相关的市场。今年是农历虎年，上海博物馆以金代磁州窑的虎形瓷枕为图案元素，开发出虎年“岁岁平安”帆布包、虎运青松挂毯等文创产品；三星堆博物馆以出土的青铜大立人、纵目面具和金面青铜人头像为造型，研制出祈福神官系列盲盒；安徽博物院以馆藏特色文物为依托，推出虎年创意折叠红包以及龙虎纹鼓座摆件等新春特色文创……这些别出心裁的“文创年货”，包含虎虎生威的寓意、福佑平安的祝愿、吉祥如意的期望，在传统底色上描绘现代色彩，在传统语境中进行现代表达，既给生活加分，也给节日添彩。

新春佳节，是日常生活中浓墨重彩的一笔，也是文化积淀的精彩纷呈。年的味道或许不断变化，但年的意义始终如一。烟花爆竹燃放得少了，万家团圆的喜庆氛围却丝毫不减；铺张浪费的陋习渐渐消失，清新简约的仪式层出不穷。博物馆里，厚重的云梦秦简、恢弘的千里江山图、古雅的贾湖骨笛，传承不息的文化味儿是年味儿的深厚滋养；博物馆外，琳琅满目的文创产品，各式各样的定制礼盒，历久弥新的文化元素，热气腾腾的烟火味儿是年味儿的丰富载体。今天，春节“新的打开方式”，就是不拘泥传统、不迎合流俗，既有文化的张力，也有时代的活力，共同烹制年的味道、诠释年的意义。

迎来送往中，年味儿就在唇边，在耳畔，在眼前，在心间。只不过，年味儿不是简单的复制粘贴，更不是机械的生搬硬套。精心设计的春节文创也好，精彩呈现的文化展览也罢，都不能停留在春节符号的简单堆砌，而是要在守正创新中让收藏在博物馆里的文物、陈列在广阔大地上的遗产、书写在古籍里的文字都活起来，真正勾连起人们的情怀、生活的记忆、文化的魅力。

“吉虎迎新岁，山河庆升平。”正如一款春节文创产品的设计理念所诠释的那样：让属于历史的神采再次焕然于我们的案头桌边，见证时间的流光与我们的日常生活重叠辉映。文化常青，生活常新，自然就能年味儿长存。

《 人民日报 》（ 2022年02月10日 05 版）