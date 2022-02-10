春节期间聚餐增多，警惕幽门螺杆菌！

人民网北京2月10日电 （记者乔业琼）新年是一年一度举家团圆的时刻，亲朋好友聚餐、畅饮，不亦乐乎。但是在集体用餐的时候，很多人还没有习惯用公筷公勺或者分餐制，这就给了幽门螺杆菌可趁之机。“幽门螺杆菌主要通过口—口传播、粪—口传播、胃—口传播等途径在人与人之间传播，家庭内传播是其感染的主要方式之一，倡导家庭进行分餐或应用公筷、公勺进餐。”湖南省人民医院综合内科主任彭娅表示。

彭娅表示，感染幽门螺杆菌后，有些人可能没有任何症状，有些人可能会出现上腹不适、反酸、烧心、嗳气、口臭、胃痛等慢性胃炎的症状，大约10%的患者发展成消化性溃疡等严重胃肠道疾病。

那么，如何知道自己感染了幽门螺杆菌？彭娅介绍，幽门螺杆菌检测方法分为侵入性和非侵入性检测方法。侵入性检测方法是指在胃镜检查取活检标本进行检测，包括快速尿素酶实验、病理学组织切片检查、细菌培养及基因检测等。非侵入性检测方法包括血清HP抗体、血清抗原及同位素示踪法。同位素示踪法包括13碳-尿素呼气试验和14碳-尿素呼气试验法，是临床常用的检测方法，它是通过让受试者口服标记过同位素的尿素，再定时收集受试者呼出的气体来判断是否有幽门螺杆菌感染。

“13碳-尿素呼气试验相较于传统14碳-尿素呼气试验方法的优势在于无辐射性、更安全，除普通人群外，对儿童、孕妇及老年体弱者均适用。”彭娅说。

如果不幸感染了幽门螺杆菌，怎么办？彭娅表示，除了养成使用公筷、分餐、餐前便后洗手等健康生活习惯，在确认有幽门螺杆菌感染后，早期筛查、杀菌治胃、对症下药、精确治疗是关键。幽门螺杆菌检测阳性的人如果伴有明显的胃部不适症状，或者有胃病、胃癌家族史，则需要在医生的指导下接受胃镜的进一步检查，根据检查结果来决定治疗方案。具体治疗方案需要在正规医院由消化专科医生开具处方，且要按照医嘱规范服药。