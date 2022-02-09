“我们的事业，就是总书记说的那个‘1’”

现代化最重要的指标还是人民健康，这是人民幸福生活的基础。把这件事抓牢，人民至上、生命至上应该是全党全社会必须牢牢树立的一个理念。

——习近平

“得糖尿病头几年，每到年底，医保账户就没钱了，转年头一两个月买药，都得自己先掏钱。有一天买完药发现，账户里余额竟有1万多！不会是假的吧？一查，还真有这么多。”在福建省三明市沙县区，金沙高级中学教师翁华告诉记者，“总书记来的那天，我汇报的就是这事。”

2021年3月23日，习近平总书记在三明市沙县总医院实地了解医改惠民情况。习近平总书记强调，健康是1，其他都是后面的0。1没有了，什么都没有了。总书记指出，人民健康是社会主义现代化的重要标志。三明医改体现了人民至上、敢为人先，其经验值得各地因地制宜借鉴。

“诊费全报销，药也很便宜”

上午9点半，沙县区总医院一楼门诊大厅里秩序井然，胸前斜挎着红色条幅的志愿者在自助机前帮老人办理流程。大厅正中，“全方位全周期保障人民健康”的大字格外醒目。

去年3月23日，就在这座大厅里，习近平总书记说：“现代化最重要的指标还是人民健康，这是人民幸福生活的基础。把这件事抓牢，人民至上、生命至上应该是全党全社会必须牢牢树立的一个理念。”

要说大厅里最忙的窗口，三明市医保局驻沙县区总医院医保服务站得算一个。“总书记当时就站在这里跟我交谈，聊了三四分钟。”翁华打开手机里的“闽政通”APP，把个人医保账户那一页展示给记者：“你看嘛，现在余额还有11700多元！”

医保账户从“入不敷出”到“年有结余”，咋做到的？

翁华算了笔账：报销起付线低了，从900元降到600元；个人报销比例从70%提高到了90%；药品价格也降了，自己常吃的瑞格列奈片，“很便宜啦，一天才几毛钱”。

“总书记还叮嘱我，要注意健康、保重身体。这话我一直记得，按时打针吃药，每天多走路，一年来病情控制得蛮好！”翁华说。

手持A81号单的陈奶奶从包里摸出一本揉皱了的“特殊病种病历本”，同医保卡一起递给窗口医生孙黎影。陈奶奶83岁，满头银发，“来给我和老伴拿降压药。”

医保卡插入读卡机，陈奶奶和老伴的病史、用药记录在电脑屏幕上一目了然。开完药，孙黎影叮嘱老人：“还是一样两盒，注意按时按量服用。”从问询到拿药不到2分钟。像陈奶奶这样来拿药的慢性病患者，孙医生每天要接待200多名。

陈奶奶说，以前得先花挂号费，再去科室找医生，回回要排队；自从高血压被列入医保特殊病种，门诊就能开方拿药，诊费全报销，药也很便宜，还能省下时间去跳广场舞。

说着，陈奶奶舒展双臂，给记者比划了几个常跳的舞蹈动作：“别看我岁数大了，身体还蛮灵活，坐公交都是自己来。看，白头发拨开，底下还有黑的呢！”

“群众能少负担一点是一点”

从门诊大厅上四楼，进血液透析治疗室得先穿鞋套，防尘防污。52岁的张开洪躺在病床上，正接受持续4小时的血液透析。罹患尿毒症14年，他每周要从青州镇到沙县区总医院做透析。

“刚开始很绝望，还跑过几个大城市看病。这几年好多了，血透在县里就能做，关键还免费。”张开洪告诉记者，三明医改后，尿毒症被纳入特殊病种，过滤小分子毒素的常规“血透”免费，过滤中分子毒素的“血滤”每次个人只需负担30元左右，全年治疗下来，医保内的自付比例不到1%，“做得起啦”。

医保服务站工作人员石志端介绍，目前三明医保列出的27项特殊病种，基本涵盖了常见致死致残的大病。数额高的，一年可报销门诊费30万元、住院费60万元；报销比例通常在70%以上，高的能有95%。“这样患者就有底气，敢来住院、治病，生活就有指望了。”石志端说。

以小吃闻名全国的沙县还有一点特殊：在外打拼的小吃从业者众多，他们在外地看病，怎么办？

“只要有当地暂住证或营业执照就能办理异地就医结算，报销比例也能达80%以上。”石志端说，“春节期间，我们推出了返乡免费核酸检测服务，手机上就能预约，随到随做。”

万小英是沙县区总医院党委书记，走路说话风风火火。去年3月，听完她关于三明医改的现场汇报，总书记说：“我很关注你们的改革。这是一种敢为人先的精神，人民至上、生命至上理念的觉悟担当。”

“真是倍感振奋！总书记勉励我们，在过去成绩的基础上继续把卫生健康事业朝前发展。”万小英把记者领到一面展板前，“当时总书记看这个柱状图可仔细了。里面有个数据，2019年三明人均医疗费用1734元，仅为全国平均水平的46%。最新数据又降了，1678元！可别小看这几十块钱，群众能少负担一点是一点。”

“小病不出村，大病不出省”

沙县区有个松林村，户籍人口1700多人，几乎人人都存着彭健康的手机号。每天都有村民来找老彭拿药，顺便量血压、测血糖。有行动不便的老病人打来电话，老彭骑上摩托就去送药。

在松林村，头疼脑热，村民找老彭，严重了就转乡镇卫生院，实在不行再送县市医院。“大病不出省，一般病在市县解决，日常疾病在基层解决”，总书记提出的目标正在三明逐步实现。

除了看病，老彭现在工作的一个重点，是对村民进行健康管理，包括宣传健康知识、跟踪身体状态、监护用药等。老彭说：“村民的健康意识越来越强了。”

老彭是村医，三明医共体的神经末梢。在沙县区的医共体中，总医院是顶端，下辖12个基层分院，也就是之前的乡镇卫生院所，基层分院负责管理128个村卫生所。

有了资源下沉、触角广泛的医共体，总医院就可以远程问诊。“小病不出村，大病不出省”，“县里的专家村口看”，2021年沙县区总医院开展远程视频会诊105批次，接诊病情控制欠佳的慢性病患者925人次，为基层同步影像诊断1.4万人次、心电诊断近1.7万人次。用村民林木英的话说，“从前看病是麻烦，现在看病很方便。”

村民健康档案也能第一时间上传到总医院健康管理中心。有了健康数据，“治未病”就有了基础。

2021年，沙县区总医院找来第三方机构，为全区5000多名40—60岁的重点人群进行肠癌早期筛查。筛出的高风险人群，医院免费做肠镜检查。依托医共体高效的组织体系，不到2周，这项公益性肠癌早筛就全部完成。区里开“两会”，有人大代表跑来找万小英询问：这样的公益医疗服务，下回能不能让在外务工人员也享受到？

一年来，借助信息化手段，沙县区总医院还筛选出曾因肺炎住院的60岁以上老年人，为其免费接种肺炎疫苗；开展儿童过敏原筛查，避免孩子因某物过敏引发支气管哮喘；针对起早贪黑的小吃从业者，总医院还开展生化、B超等常规项目的免费体检，并送上50周岁“健康大礼包”……从“治已病”到“治未病”，沙县区总医院的探索既走心又暖心。

“对医生来讲，大家少得病、晚得病乃至不得病，那才高兴。”万小英说，“总书记要求全面推进健康中国建设。我们的事业，就是总书记说的那个‘1’，这是多么光荣的使命！”