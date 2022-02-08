颁奖礼服 有风度更有温度

2月6日，冬奥会北京颁奖广场和张家口颁奖广场首次启用，礼仪人员身着“唐花飞雪”礼服亮相，尽显美感。

据悉，颁奖礼服共有三个系列，名为“瑞雪祥云”“鸿运山水”和“唐花飞雪”，分别应用于雪上场馆、冰上场馆和颁奖广场。“既有风度，又有温度”的颁奖礼服是如何制作的？北京冬奥会颁奖礼服制作团队负责人王谦揭开了其中的秘密。

“赛时冬奥会颁奖广场最低温可达零下30摄氏度，必须在保证美观的前提下，做好颁奖礼仪人员保暖工作，这为颁奖服装制作带来不小挑战。”王谦说，2019年10月，作为北京冬奥会官方体育展示和颁奖仪式服务赞助商，北奥集团接到颁奖服装生产制作任务。样式大体确定后，在选择服装材料时，制作团队组织各方力量，多次展开研讨，反复研究低温环境下不同材质的使用体感及保温性能。

起初，进入制作团队视野的是鸭绒、鹅绒等传统材料，但团队希望能有更多选择，开始多方征集方案。这时，国内一家企业提供的聚酰亚胺纤维材料让团队成员眼前一亮。聚酰亚胺纤维技术起源于航空航天对新材料的需求，此前主要用作宇航服、防护服等，但用于礼仪服装尚无先例。权威机构对比测试表明，采用聚酰亚胺抓绒面料，相比相同克重的世界顶级抓绒保暖面料，能使受试者体温高出4—6摄氏度。最终，北奥集团采用聚酰亚胺纤维材料作为外套填充材料，这种材料具有耐高低温特性、皮肤适应性好、材料本身导热系数低等优势，且比传统材料更轻薄。

在外套“隔热”基础上，团队又提出内衣“生热”思路，在服装肩部、腹部、背部等内嵌石墨烯柔性织物发热材料，通过充电，温度可迅速提升。这种石墨烯织物还采用智能温控技术，通过按键操作可在38摄氏度至52摄氏度间调节挡位，实现精确到1摄氏度的精准调温。

无论是聚酰亚胺纤维还是石墨烯柔性织物发热材料，均由国内企业生产，拥有完全自主知识产权。“北京冬奥会颁奖服装背后的新技术运用，正是我国科技创新的一个缩影，折射出我国创新发展的无穷魅力。”王谦说。

《 人民日报 》（ 2022年02月08日 13 版）