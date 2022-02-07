“动态清零”是香港抗疫的科学选择

近期，新冠病毒奥密克戎变异株在全球快速蔓延，并引发香港新一波疫情暴发，香港本地新增确诊病例已经连续多日破百，香港特区政府果断采取多项“外防输入、内防扩散”的严格防疫抗疫措施。

在当前香港抗击疫情的关键时刻，却有人歪曲“动态清零”含义，质疑特区政府的防疫抗疫举措，不负责任地提出香港应放弃“动态清零”，实行所谓“与病毒共存”的“躺平”策略。如任由错误论调大行其道、混淆视听，将动摇香港全社会的抗疫信心，影响抗疫成效。

“动态清零”不是追求“零感染”，而是我国在“外防输入、内防反弹”总策略下常态化疫情防控的总方针，它要求做到对病例及早发现、快速处置、精准管控、有效救治，使疫情不构成连续性社区传播，保障人民的生命健康和经济社会发展。其背后体现的是人民至上、生命至上的抗疫理念，也被实践证明能以最小成本取得最大成效。

当前，疫情仍处于全球大流行期，病毒正在不断变异，奥密克戎毒株传播速度快、受感染人群多，重症率、病死率高于一般流感。在此情况下对新冠肺炎病毒绝不能够掉以轻心，“动态清零”是我国现阶段综合考量各方面因素的科学有效防控策略。

对于香港而言，“动态清零”也是符合香港社会实际情况的科学选择。香港人口密度大，老龄人口占比较高，医疗资源有限，仍有100多万名市民未接种第一针疫苗，70岁或以上长者接种率较低。此外，香港对外高度开放，境外输入性风险高。如果放弃“动态清零”而选择“躺平”，可以预见，病毒必将快速大规模扩散，给香港民生和经济社会发展造成严重损害。只有采取主动积极的“动态清零”策略，才能减少发病、重症和死亡率，避免医疗资源挤兑甚至崩溃，最大限度保障香港市民生命健康。

尽管短期内收紧的防疫政策可能对感染者及密接者的日常生活以及不少行业的正常经营造成一定影响，但从长远看，这一策略能以最快速度扑灭疫情，最大限度减少疫情对香港经济社会的影响，使香港社会在安全的前提下恢复正常运作和对外正常交往。总的来看，“动态清零”有利于香港经济社会长远发展。应算清楚民生账、长远账、总体账，绝不能被一时困难遮蔽双眼。

内地的成功抗疫实践、香港应对前几波疫情的成功经验都一再证明，“动态清零”科学必要、有效可行，也符合香港民心民意。香港紫荆研究院于1月24日至28日期间，电话随机访问了1063名香港市民。结果显示，67.9%的受访市民认为坚持“动态清零”更符合香港社会整体利益，忧虑香港一旦错误选择“与病毒共存”，疫情必然全面失控，700多万名香港市民的生命安全将面临严重威胁。

香港社会应坚定“动态清零”的意志和信心，全力支持配合特区政府完善“动态清零”的相关政策举措，做到科学精准施策，尽快切断传播链，扑灭本轮疫情。香港可借鉴内地有益经验，精准进行流行病学调查、精准划定密切接触者、精准划定风险地区、精准进行医疗救治、精准实施社区防控。

我们坚信，在中央的大力支持下，只要香港全社会同舟共济、同心协力、科学精准防疫，一定能够早日战胜疫情，让经济社会发展重回正常轨道，这颗“东方明珠”必将绽放出更加璀璨的光芒。

《 人民日报 》（ 2022年02月07日 08 版）