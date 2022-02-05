避免节后综合征 心理医生帮你“满血复活”

春节假期即将结束，对于上班族来讲，即将回到工作岗位。再次走进办公室，有些人往往会发现自己提不起工作的兴趣，感到焦虑、困倦，甚至出现明显的睡眠障碍或抑郁情绪。其实，这是节后综合征。

“节后综合征，一般指在一段相对较长的假期之后出现的各种生理或心理的不适表现。”武汉大学人民医院（湖北省人民医院）临床心理科副主任医师万其容介绍，节后综合征表现为在假期后感觉疲乏、头晕、耳鸣、失眠、焦虑、注意力不集中等，严重者可出现抑郁。

那么，如何避免节后综合征呢？万其容医生建议，假期生活要有规划，不要“报复性”放松，避免“透支性”应酬。要张弛有度，保持身心愉悦，睡眠规律且充足。饮食清淡，均衡膳食，多吃蔬菜水果，忌辛辣油腻。适度运动，可选择快走、慢跑、做健身操等，让身体微微出汗。假期的最后两天，可以有意识地做一些与工作相关的事，如阅读、思考，有助于走出休闲、懒散状态。

“如果出现节后综合征的症状，应保持平和心态。”万其容医生表示，节后综合征并不是一种需要治疗的疾病，而是身体处于一种不适应的状态，需要做出一些调整让身体尽快回归正常轨道，以免造成持续影响。她建议，节后的生活与工作节奏要循序渐进，让身心有适应过程，尽量避免立即进入任务重、时间紧的工作状态。如果感到心慌、焦虑不安，可以在早上起床和晚上入睡前，在床上闭眼，放松肌肉，做慢而深的呼吸，想象随着呼吸，紧张不安离开了身体，内心变得满足、宁静。