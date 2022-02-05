31省份新增确诊病例27例 其中本土病例9例

中新网2月5日电 据国家卫健委网站消息，2月4日0—24时，31个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例27例。其中境外输入病例18例(上海7例，广东4例，浙江2例，河南2例，云南2例，天津1例)，含6例由无症状感染者转为确诊病例(浙江2例，河南2例，广东2例)；本土病例9例(广东6例，其中深圳市2例、惠州市2例、云浮市2例；天津2例，均在河北区；北京1例，在丰台区)，含1例由无症状感染者转为确诊病例(在广东)。无新增死亡病例。无新增疑似病例。

当日新增治愈出院病例129例，解除医学观察的密切接触者1820人，重症病例与前一日持平。

境外输入现有确诊病例721例(其中重症病例1例)，现有疑似病例2例。累计确诊病例12684例，累计治愈出院病例11963例，无死亡病例。

截至2月4日24时，据31个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例1571例(其中重症病例6例)，累计治愈出院病例100090例，累计死亡病例4636例，累计报告确诊病例106297例，现有疑似病例2例。累计追踪到密切接触者1541240人，尚在医学观察的密切接触者42419人。

31个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者60例(均为境外输入)；当日转为确诊病例7例(境外输入6例)；当日解除医学观察35例(境外输入30例)；尚在医学观察的无症状感染者887例(境外输入778例)。

累计收到港澳台地区通报确诊病例33343例。其中，香港特别行政区14235例(出院12916例，死亡213例)，澳门特别行政区79例(出院79例)，台湾地区19029例(出院13742例，死亡851例)。