我国防疫总方针和总策略对奥密克戎毒株仍然有效

光明日报记者 金振娅

据世卫组织简报，在过去30天全球上传的基因序列中，58.5%为奥密克戎毒株，该毒株传播快、传染力强，正在迅速取代其他变异株。

“春运即将开始，人员流动和聚集大幅增加，疫情防控形势严峻。”在1月15日国务院联防联控机制关于节日期间疫情防控工作有关情况的发布会上，国家卫健委新闻发言人米锋表示。

我国面临德尔塔和奥密克戎毒株输入疫情双重挑战

面对如此严峻的疫情防控形势，国家卫健委疾控局一级巡视员贺青华表示，我国疫情总体形势还是平稳的，局部地区发生的本土聚集性疫情总体上能做到短时间内有效控制。

贺青华指出，天津发生的本土奥密克戎聚集性疫情已经波及河南省安阳市和辽宁省大连市，天津疫情仍在持续发展，但是近3天新增加的病例主要是在隔离点筛查发现，疫情外溢的风险逐渐在降低。河南安阳的疫情仍存在一定的社区传播风险；陕西西安疫情已进入收尾阶段，仍需要严密防范。河南郑州和许昌疫情近日新增病例数呈持续下降态势，续发传播风险也在逐步降低。

贺青华表示，近期国内多起聚集性疫情都存在隐匿传播时间较长后才发现的情况，一方面由于境外疫情输入压力增大，疫情输入方式和途径多样化；另一方面，与我国人群疫苗接种率高（完成全程接种的达到86.58%），感染后有的没有症状、有的出现症状比较晚，或者症状相对较轻，所以发现难度相对增大。

“国务院联防联控机制综合组近日向天津增派了工作组，国家卫健委将继续关注各地的疫情形势，强化春节期间疫情监测预警和常态化防控工作。”贺青华介绍。

奥密克戎毒株不影响现有核酸检测试剂的敏感性

从全球看，奥密克戎毒株已经在全球150多个国家和地区进行传播，在有的国家、地区已经成为主要的流行株。贺青华介绍，目前，国内已有14个省份报告了奥密克戎输入病例，天津、河南也报告了本土奥密克戎毒株疫情。随着奥密克戎毒株在全球越来越多的国家和地区传播蔓延，通过人和物输入我国的风险也在逐渐增大。

“专家们分析研判，奥密克戎毒株不影响我国现有核酸检测试剂的敏感性和特异性。”贺青华表示，我国“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”的总方针，对防范奥密克戎毒株仍然有效。

他指出，国家卫健委将关注并密切跟踪包括奥密克戎在内的全球新冠病毒变异株的流行趋势，加强相关变异株的传播力、致病性和对疫苗免疫效果影响等方面的研究，及时分析评估输入风险传播的可能，根据评估情况指导各地动态调整完善疫情防控措施。

高校疫情防控面临人多、面广、流动性大的难点

面对社会对春运期间疫情防控的关注，交通运输部应急办副主任周旻表示，根据国内外疫情态势变化，交通运输部会同民航局、国铁集团等部门研判预计，2022年春运全国发送旅客11.8亿人次，日均2950万人次，较2021年同比增长35.6%，较2020年同比下降20.3%。

在返乡人群中，高校学生是主要群体之一。教育部体育卫生与艺术教育司司长王登峰表示，大学校园防控主要存在人多、面广、流动性大的三大难点；高校隶属于不同的部委、不同的地区、不同的地方；如果实行封闭式管理，涉及校内师生的生活用品和疫情防控物资储备的问题。

当前，各地都是按照“一地一策、一校一策”的原则，安排高校的放假时间。对此，王登峰表示，这一点既要考虑校园和师生学习进展的情况，还要特别考虑到疫情防控的形势，包括高校所在地、师生返乡目的地疫情防控的各项措施要求，由各地自主制定寒假放假时间。

同时，王登峰指出，要加强师生返乡途中疫情防控措施的落实，及时提供健康生活指引，做好健康管理。

（光明日报北京1月15日电）

《光明日报》（ 2022年01月16日 03版）