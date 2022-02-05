世卫组织呼吁缩小高低收入国家间的癌症医疗差距

新华社日内瓦2月4日电(记者刘曲)在2022年世界癌症日之际，世界卫生组织呼吁缩小高收入国家和低收入国家之间在癌症医疗方面的差距。

2月4日是世界癌症日，今年的主题是“整合卫生资源，医疗人人共享”。世卫组织3日在一份公报中说，癌症是世界上主要死因之一，给各国带来的负担正在增加。尽管所有癌症都可以治疗，其中许多癌症可以预防或治愈，但全球在癌症医疗方面存在不平等和不公平现象，高收入国家和低收入国家之间的差距尤为明显。

据世卫组织统计，2021年全球约有2000万人被诊断出癌症，约1000万人死于癌症，且这些数字未来几十年将持续上升。据报道，90%以上的高收入国家可以提供癌症综合治疗，而在低收入国家这一比例不到15%。

为缩小这一差距，世卫组织建议各国建立国家癌症中心和加强现有癌症中心的服务，确保癌症中心在癌症治疗中发挥关键作用。世卫组织认为，国家癌症中心集预防、诊断、多学科治疗和支持性护理于一身，让患者更容易获得相关服务，从而获得更好的治疗结果。

世卫组织说，放射疗法是目前癌症治疗最具成本效益、最有效和使用最广泛的方法之一，但该疗法在全球范围尤其是低收入国家的可及性仍然不足。世卫组织表示正与国际原子能机构共同发起“希望之光”新倡议，将从非洲开始，根据国家需要和承诺，优先采取一些影响力大、成本效益高、可持续的干预措施。

此外，根据2021年10月的一项调查，在新冠大流行期间，超过一半被调查国家的癌症筛查和治疗服务部分或完全中断。世卫组织为此呼吁加大努力，在国际、国家和社区多个层面扩大高质量癌症应对计划，帮助癌症患者重拾希望。