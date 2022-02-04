杭州本轮疫情拐点已出现 北京地坛医院一医生核酸阳性

中新社北京2月3日电 综合消息：据中国国家卫生健康委员会2月3日通报的疫情信息，中国内地2月2日新增新冠肺炎确诊病例39例，其中本土病例21例(天津9例、广东9例、北京2例、浙江1例)。新增无症状感染者96例，其中境外输入95例，本土1例(在广东深圳市)。

截至2月2日24时，中国内地现有确诊病例1741例，累计死亡病例4636例，累计报告确诊病例106241例。境外输入现有确诊病例776例，累计确诊病例12649例，无死亡病例。

资料图：杭州民众有序接受核酸检测。 五常街道供图

杭州市本轮疫情出现拐点

杭州市2月3日下午召开新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会，通报疫情最新情况。据发布会介绍，2月2日0时至24时，该市新增本土确诊病例1例，在富阳区。2月3日0时至14时，报告新增本土确诊病例1例，在滨江区。这两例均为集中隔离点检测发现。

自1月26日以来，杭州市本次疫情累计报告本土确诊病例113例。杭州市人民政府副秘书长毛根洪介绍说，目前该市疫情防控形势主要呈现几个特点：

从病例数量看，拐点已经出现，近两天报告的病例都是个位数；从病例发现的渠道看，近5天的54个病例都是在集中隔离点筛查发现；从病例感染的路径来看，传播链是比较清晰的；从风险点情况看，本轮疫情几个风险较大的场所和人群中，已基本没有新的病例出现。

综上分析，杭州市本轮疫情社区已经清零，疫情防控工作从社区清零转向隔离点清零的工作阶段。

资料图：1月27日，北京丰台怡海花园居民在社区门口取快递。中新社记者 张宇 摄

北京地坛医院一名医务人员感染新冠病毒

据北京市卫健委通报，2月3日3时，北京地坛医院应急隔离区一名医务人员在每日一次的例行核酸检测中，发现结果异常，复核检测结果为阳性。

综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，2月3日10时诊断为确诊病例，临床分型为轻型，目前已在医院隔离治疗。

该名病例为男性，系北京地坛医院应急隔离区医生，1月23日起进入应急隔离区工作。1月23日至2月2日每天一次例行核酸检测结果均为阴性。具体感染原因正在进一步调查中。

通报还表示，已对病例相关的100个环境点位进行采样。对应急隔离区内176名工作人员进行核酸检测，结果均为阴性。属地疾控部门正在进行流行病学调查，密切接触者判定正在进行。

此外，自2月3日8时起，北京地坛医院已经暂停门诊服务和接收普通住院患者。

深圳建议市外人员返回前持48小时内核酸阴性证明

据深圳市卫健委公布的疫情信息，2月3日，深圳新增3例确诊病例，均在密接者和重点人群中发现，累计报告11例病例。

另据通报，深圳市疾控中心已经完成对病例5、7、8的新冠病毒全基因组测序，其结果均为奥密克戎变异株(BA.1进化分支)。

经比对，结合流行病学调查，病例5、7、8与病例1至4的新冠病毒序列高度同源。病例6由于样本病毒载量低，未获得病毒全基因组序列，无法分型。其他病例的基因测序工作正在抓紧进行中。

此外，春节假期返程高峰即将到来，深圳对近期来(返)深人员作出特别提示：市外人员返深前，建议持48小时内核酸阴性证明；没有证明的，要在抵深后48小时内完成一次新冠病毒核酸检测，并加强自我健康监测。(完)