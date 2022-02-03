春节假期如何吃？饮食安全攻略来了

人民网北京2月3日电 （记者乔业琼）俗话说“民以食为天”，在春节期间，不管天南海北都有一个不约而同的庆祝方式：吃！如何能更开心、更安心地吃吃吃？请收下这份饮食安全攻略。

科学选购食材

要到持有有效《食品经营许可证》的食品经营单位购买食材。如购买冷藏冷冻食品，要到具备冷藏冷冻食品经营项目的正规商场、超市和市场购买。不购买无合法来源的散装酒、泡制酒。不要采摘和食用野生蘑菇以及其它野生动植物。

购买食物的时候不要只看价格，要学会看产品标签，尤其是生产日期、保质期和贮存条件等关键信息。如选购保健食品，要认准保健食品特殊的“蓝帽子”标志。

尽量避免接触和购买活禽，尤其是不要从流动摊贩处购买活禽。购物前，尽量提前列好物品清单，减少在商场/超市等场所的逗留时间，避免在高峰时段前往。

处理生食和熟食的砧板、刀具和存放食物的用具要分开，处理生食和熟食之间要洗手。清洗海鲜、肉类等冷冻食品时，最好用盆装水清洗，不要在水龙头下直接冲洗，以防止水花飞溅。

合理储存食物

冰箱不是“保险箱”，放进去的食物也有各自的保质期。一旦存放时间过长，食品的风味、质地和营养就会改变，到最后变质也是很有可能的。建议根据就餐人数加工食材，烹饪好的食物尽量一次吃完。吃不完的食物用保鲜膜（袋）或保鲜盒装好后，尽快存放冰箱，且下次食用前要彻底加热。

畜禽肉类和禽蛋制品不太容易保鲜。风干牛肉、腊肉、板鸭、腊肠以及咸鸭蛋和松花蛋能够长期储存，但作为腌制或加工食品，不建议长期作为健康食物储备。冰鲜水产品，建议小包装密封速冻，食用时需要彻底加热做熟。

“已熟型”水果，比如葡萄、苹果、草莓等，最好先装进保鲜袋，防止水分流失，再放入冰箱冷藏。“后熟型”水果，包括猕猴桃、香蕉、牛油果等，须摆放在室温环境继续熟化。

不去无证餐厅

外出就餐，要选择持有有效《食品经营许可证》的餐厅，不到无证小店和街边小摊就餐，建议尽量选择到食品安全量化等级为B级以上的餐厅。并留意疫情防控措施是否到位，包括是否做到健康监测，是否配备洗手消毒设施或免洗手消毒液，是否严格执行间隔错位就餐并提供公筷公勺餐具，场所是否清洁通风等。

就餐时，尽量选择彻底煮熟的食物。若选择食用凉菜、熟食卤味和生食水产品等冷食、生食类食品时，应注意查看食品经营单位是否有经营相关冷食和生食类品种的项目。

避免直接接触

网络订餐时，不仅要关注商家评价，还要查看商家证照信息。尽量选择距离近的商家，以缩短餐食派送时间。

建议联系外卖员将外卖放至家门口或小区无接触外卖点，避免直接接触。取餐时戴好口罩，与人保持1米以上社交距离。收到餐食后，要检查包装是否完整、餐食是否被污染等。检查后，马上用肥皂或洗手液和流动水洗手并及时进食。（综合广东疾控微信公众号、陕西疾控微信公众号等）