“舌尖上的春节”，这样吃更健康

新华社哈尔滨2月1日电（记者闫睿）春节假期，“吃什么”“怎么吃”既可以增强免疫力，又能避免“每逢佳节胖三斤”的尴尬？记者就此采访了有关部门和专家。

黑龙江省卫健委提示，传统佳节亲情满满，美酒佳肴必不可少，建议把握膳食结构合理搭配、品种选择切忌猎奇、集中采购请勿大意、餐具选用莫忘安全、制作过程重视细节5个要点，尤其要注重营养均衡、吃动平衡。节日期间，食物种类丰富，但要注意控制摄入总量，均衡食用谷薯、蔬菜水果、畜禽鱼蛋奶类食物。

黑龙江省医院消化病院消化三科主任孙晓梅、哈尔滨市第五医院内分泌科主任李东荣等专家说，春节假期，平日紧张而规律的生活被打破，人们一下子放松下来，熬夜、饮酒、暴饮暴食都易造成消化系统不适。节日进食要注意低热量、低脂肪、低糖低盐低油和高纤维，少食油腻、生冷、辛辣食物，同时避免过晚进食，减轻肠胃负担，每日足量饮水，提倡饮用白开水，不喝或少喝含糖饮料。

黑龙江省疾控中心特别提示，常态化疫情防控下，提倡使用公筷、公勺。食物采购时要留意是否新鲜，制备时应做到生熟分开，餐具、厨具使用后要及时清洁消毒。食物要彻底做熟，尤其是肉、禽、蛋和海产食品。