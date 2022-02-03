首都疫情防控趋稳向好，共助冬奥会顺利举办

北京为冬奥会、冬残奥会创制了科学完善的闭环管理，同时在社会面疫情防控得力，防控形势总体趋稳向好，为冬奥会、冬残奥会顺利举办提供了安全可靠的条件。广大市民为健儿加油鼓劲，并通过助力首都疫情防控的不懈努力，让前期阶段性成果进一步发扬光大，为冰雪健儿安心比赛创造更积极良好的环境。北京是安全的，北京已经准备好了！

2月2日，北京市举行第281场新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会。北京市疾病预防控制中心副主任刘晓峰介绍，2月1日16时至2月2日16时，北京新增本土新冠肺炎确诊病例3例，均来自管控人员；奥密克戎变异株关联疫情无新增感染者。北京市委宣传部副部长徐和建表示，当前首都疫情防控形势总体可控，趋稳向好，北京是安全的。（相关报道见07版）

现在北京处于应对本轮疫情的关键时刻，又正值中国传统文化佳节春节之际，还是喜迎各国运动员、嘉宾的“冬奥时刻”，任务十分繁重。在各部门各单位和全市居民共同努力下，全方位排查患者及密接者之前的活动路线，继续做好重点区域应检尽检、精准检测工作，落实公共交通、商场超市、电影院等服务部门疫情防控各项措施，严格执行进返京管控政策，各类公共场所不扎堆不聚集，为喜迎春节和冬奥会、切实保障广大市民和各国运动员、嘉宾安全健康奠定了坚实基础。

尤其是在落实疫情防控各项措施中，有关部门、单位不断优化工作机制，支持各项基层防疫工作在创新中提升，尽最大可能为市民提供便利。针对北京市近期检测量增长的情况，全市检测机构及时调整服务时间，加强人员和物资配备，增加核酸检测服务供给，确保春节期间核酸检测“不打烊”，让防疫举措与市民日常生活无缝对接，做到科学防疫、精准施策。这些来之不易的成绩，必将鼓舞坚守在一线的基层干部、医护人员昂扬斗志、再接再厉，以更加扎实的工作作风，取得更多防疫进展和成绩。

得益于前期科学防疫工作的稳步推进，当前首都疫情防控形势总体可控，防控局面趋稳向好，广大市民齐心抗疫、安心过年，冬奥会各项工作也在有条不紊地进行当中。2月2日，北京2022年冬奥会火炬接力启动仪式举行，2月2日至4日，冬奥会火炬传递在北京、延庆、张家口三个赛区进行，来自各行各业的约1200名火炬手将参与火炬传递。在随后几天，我们将见证更多激动人心的冬奥会相关活动，为虎年新春再添光彩。

冬奥会和春节关乎千千万万人的事业和生活，而北京疫情防控仍丝毫不可放松。这要求各部门、单位和工作人员保持初心，以万全的准备应对一切可能的风险，日常防疫政策要继续严格执行，尤其要把控好重点环节细节。比如公共场合对进出人员相关必备手续的查验，工作人员不因事“小”而疏忽，一旦发现可疑问题，不能有任何姑息或拖延，必须尽快按规定流程上报信息，就相关情况须第一时间启动应急管理，以最快速度排除隐患。

总之，要持续严格落实疫情防控属地责任、部门责任、单位责任、个人责任，确保环环相扣。职能机构主要负责人要切实担起责任，靠前指挥，坚持工作在一线，做好行为表率。一线人员精神状态要再提升，坚决克服麻痹思想、侥幸心理、松劲心态，要以饱满的热情投入工作，筑牢防疫公共安全网络。

广大市民群众在欢度春节的同时，以及在以各种方式关注、参与冬奥会过程中，也要继续绷紧疫情防控这根弦儿。防疫工作需要每个人积极参与，每个人都应当大力支持配合防控政策，主动做好个人和家庭防护，每个人都切实承担起责任、履行好义务。人人都承担起应有之责任，北京疫情防控形势定能继续趋稳向好，为冬奥会、冬残奥会顺利举办保驾护航。

北京为冬奥会、冬残奥会创制了科学完善的闭环管理，同时在社会面疫情防控措施得力，防控形势总体趋稳向好，为冬奥会、冬残奥会顺利举办提供了安全可靠的条件。在奥运赛场之外，广大市民不仅能为健儿加油鼓劲，还可以通过助力首都疫情防控的不懈努力，让前期阶段性成果进一步发扬光大，为冰雪健儿安心比赛创造更积极良好的环境。

北京是安全的，北京已经准备好了！