@同学们家长们，2022年寒假健康安全提醒来了！

人民网北京1月31日电 （记者乔业琼）一年一度的寒假已经来临，在享受愉快假期的同时，提醒广大家长朋友和孩子们，护卫健康的警惕心不能“放假”！

警惕新冠肺炎等传染病 出现情况应及时就医

随着新冠病毒德尔塔和奥密克戎变异株先后在全球范围广泛流行，全球疫情仍处在高水平流行状态。节日期间境外回国人员增多、境内人员流动性增加、北京2022年冬奥会和冬残奥会等重大活动在即，都使得2022年春节期间，我国境内面临的疫情输入风险和传播风险加大。对此，家长应高度警惕，时刻关注相关信息。

同时，也不应放松对流感、诺如等常见疾病的防护。要注意孩子的健康状况，一旦出现发热、乏力、干咳、味觉减退或丧失等异常症状时，应根据情况及时就医。

家中一旦有流感样症状的病人时，孩子要避免与有症状的家人接触。接触时应戴口罩，接触后要及时洗手，同时家里要注意消毒并增加室内通风频次。

带孩子出门前，应理性选择目的地，了解目的地新冠等传染病流行情况和疫情防控政策。返回后身体如有不适，应及早就医，并告知旅行史。

保护视力 控制视屏时间

寒假时间，如果观看电视、电脑、手机等视屏时间过长，没有足够的阳光下户外活动等，会增加近视发生的风险。

如果孩子出现眼睛干涩、有异物感、烧灼感、痒感、畏光、眼红、眼痛等症状时，应停止视屏行为；如症状得不到缓解，要及时就医。家长应有意识地观察或主动询问有无以上症状。当发现孩子出现歪头视物、频繁眯眼、挤眼等近视相关症状时，宜尽早就诊。

一般情况下，学龄儿童青少年娱乐性视屏时间每天累计不宜超过2小时，为预防近视的需要，控制在1小时内为宜，半小时中间休息3～5分钟。线上学习时间，小学生每天不超过2.5小时，每次不超过20分钟；中学生每天不超过4小时，每次不超过30分钟。

合理安排作息 养成健康生活方式

鉴于平时忙于工作学习，少有闲暇，很多人喜欢一放长假就放纵自我，在作息上黑白颠倒，饮食方面暴饮暴食，殊不知这样对身体健康的危害很大，尤其是儿童青少年，处在生长发育的关键期，负面影响更大。

建议小学生每天睡眠时间应达到10小时，初中生应达到9小时，高中生应达到8小时。小学生就寝时间一般不晚于21:20；初中生一般不晚于22:00；高中生一般不晚于23:00。

家长应该监督孩子少吃零食，避免暴饮暴食、挑食偏食、废寝忘食。建议开展“食育”教育，让孩子参与到“一日三餐”中，了解食材种植、烹饪，了解食物成分和食品安全等。

注意安全 提高自我保护意识

家长要理性引导，培养孩子正确认识、科学对待、合理使用网络，自觉抵制成瘾性网络游戏，绿色上网、安全上网。

注意冰上安全。野外水域冰冻的冰面情况不明，不能凭经验判断冰是否结实。如果想溜冰，一定要去有安全防护措施的正规冰场，不要溜“野冰”。

孩子独自在家时，要叮嘱锁好防盗门，不要轻易开门、攀爬窗户；不用湿手碰电源，不用拖拽的方式拔出插头；不打扰进食和睡觉的猫、狗等动物；独自外出时遇见不认识的人前来搭话，要提高戒备，不吃陌生人给的食物；滑冰、骑车或玩滑板车时要佩戴合适的安全护具。（综合中疾控微信公众号、陕西微信公众号等）