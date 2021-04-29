专家：一些家长对近视存在认识误区

新华社银川4月29日电（记者艾福梅）我国正全力防控儿童青少年近视。专家认为，家长是防控近视的关键，但一些家长却存在误区，要加强科普宣传和教育。

银川爱尔眼科医院院长徐惠芳说，当前家长对近视最大的误区就是近视最好不戴眼镜，认为孩子一旦戴上眼镜，近视度数会增长更快。“这是错误的观点，只要确定是真性近视，就应该尽快合格佩戴眼镜，因为当孩子感觉看东西模糊时，大脑会充分调动睫状肌工作以清楚视物，而睫状肌的过度疲劳则会加重近视的发展。”她说。

徐惠芳还说，由于未充分了解近视尤其是高度近视的危害，还有一些家长认为近视也无所谓，戴眼镜就可以了，或者在18岁后做近视手术。但事实上，一旦发展成高度近视，眼底、视网膜病变的概率会提高，甚至会出现视网膜脱落或失明问题，其危害不容忽视。

“近年来近视手术越来越得到百姓认可，可从本质上来说，近视手术与戴框架眼镜一样，都只是矫正视力的一种方式，把‘眼镜’镶嵌到眼睛里或者磨镶到角膜上，从而减轻因为近视造成的生活不便，但这种方式治标不治本，近视的状态并未改变，眼睛出现病变的可能性也未降低。”她说。

徐惠芳呼吁，家长一定要跳出误区，重视儿童青少年近视防控，尽早为孩子建立完善的视力档案，定期到专科进行检查，关注孩子眼轴长度变化。“人是否近视受先天遗传和后天环境等各种因素影响，要尽量减少孩子用眼强度、培养良好用眼习惯、改善视觉环境，从而阻止近视的发生和发展。”她说。