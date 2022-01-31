长假疫情防控不容松懈 严格落实各项防控举措

春节假期已至，人员的集中流动无疑会加大疫情防控压力。无论是稳定疫情防控大局，还是守护健康祥和佳节，都要求我们紧绷疫情防控这根弦，严格落实各项防控举措。

今年春节是新冠肺炎疫情发生以来的第三个春节。相较于此前两个春节，今年我国各地各部门积累了更多节假日疫情处置经验，防控能力和保障能力都明显增强。然而，当前我国面临的疫情形势也发生了变化，相比于新冠病毒原始株，德尔塔、奥密克戎变异毒株传播隐匿性更强、传播速度更快、传播力更大，对疫情防控提出了新要求。

做好春节疫情防控工作，需要我们进一步提升快速反应能力，着力“把好第一道关”。两年多的防控实践证明，如果错过病毒刚露头的“窗口期”，造成传播面扩大，就会导致防疫战线拉得过长，容易陷入被动局面，耗费巨大的人力、物力。春节期间家庭聚集活动增多，因此，新病例出现后，要第一时间锁定传播链，精准管控风险人员，防止传播面扩大。

做好疫情防控，还要着力在科学精准上下功夫，让防控有序有力有效。当前，不少地区已经发布春节期间的疫情防控政策，对人员流动分情况进行精细管理。从提前告知返乡人员防疫政策，到火车站、飞机场等重点场所的及时排查，再到大数据支撑下的精准监测，以及详细的应急预案……防控工作应该因地制宜、分类指导、分区施策，保障人员安全有序流动，而不能简单地搞“一刀切”“层层加码”。

疫情防控离不开每个人的努力。对个人而言，无论是返乡过年，还是就地过年，都应严格遵守当地防疫政策，积极配合做好防疫工作。及时接种疫苗，坚持戴口罩、勤洗手、不聚集、分餐制等防疫好习惯，才能保障好自己和家人健康，享受更多温馨的团聚时刻。只要我们不懈怠、不惶恐，落细落实各项疫情防控措施，就一定能构筑起坚实的疫情“防火墙”。