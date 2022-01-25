北京市疫情防控形势总体可控

当前本市疫情防控形势依然严峻复杂，全市上下各相关部门积极行动迅速防控，总体可控；1月23日16时至1月24日16时，本市新增9例本土新冠病毒感染者，涉及丰台区和朝阳区；丰台区今天开展第二轮全员核酸筛查……北京市第274场新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会昨天召开，相关部门负责人就本市疫情防控情况回应市民关切。

昨天，北京市第274场新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会召开。北京青年报记者从会上获悉，1月15日以来，本市累计报告本土新冠肺炎病例52例，其中，奥密克戎变异株关联疫情累计报告病例6例，德尔塔变异株关联疫情累计报告病例46例。相关负责人表示，当前本市疫情防控形势依然严峻复杂，但全市上下各相关部门积极行动迅速防控，疫情总体可控，其中奥密克戎疫情已基本控制，德尔塔疫情进一步传播风险也基本可控。

新增9名感染者

涉及丰台和朝阳

昨天的发布会上，市疾控中心副主任庞星火通报了本市最新疫情。1月23日16时至1月24日16时，本市新增9例本土新冠病毒感染者，其中，确诊病例7例、无症状感染者2例。奥密克戎变异株关联疫情无新增感染者。新增感染者涉及丰台区和朝阳区，其中部分人员工作与冷库相关。

在德尔塔变异株关联疫情中，感染者38现住丰台区玉泉营街道玉泉营212号院；感染者39现住丰台区玉泉营街道马家楼村，工作地点为玉泉营果品冷库；感染者40现住丰台区玉泉营街道亿朋苑小区；感染者41现住丰台区西南郊冷库三新公司，工作地点同现住址；感染者42现住丰台区玉泉营街道玉泉营212号院；感染者43现住朝阳区南磨房街道山水文园东园，工作地点为西南郊冷库；感染者44现住丰台区玉泉营街道亿朋苑小区；感染者45现住丰台区玉泉营街道郑王坟141号院；感染者46现住丰台区玉泉营街道马家楼村，工作地点为西南郊冷库，自述曾多次在华兴饭庄用餐。目前已开展流行病学调查和密切接触者追踪，对所涉及风险点位进行排查，对各类风险人员进行分类管控。

丰台区两个区域

升为中风险地区

据市卫健委副主任、新闻发言人李昂通报，截至昨日12时，丰台区南苑街道南庭新苑北区近14天累计报告2例本土确诊病例，丰台区玉泉营街道亿朋苑一区近14天累计报告3例本土确诊病例，“经市疾控中心评估，按照《北京市新冠肺炎疫情风险分级标准》，本市即日起将丰台区南苑街道南庭新苑北区、丰台区玉泉营街道亿朋苑一区定为中风险地区”。

这意味着，北京市目前有高风险地区1个，为丰台区玉泉营街道万柳园小区；有中风险地区4个，除上述两个新调的之外，还包括丰台区新村街道怡海花园恒丰园、房山区长阳镇北广阳城大街8号。其他地区均为低风险地区。

据通报，1月15日以来，本市累计报告本土新冠肺炎病例52例，其中，奥密克戎变异株关联疫情累计报告病例6例，均为确诊病例，均为轻型；德尔塔变异株关联疫情累计报告病例46例，确诊病例35例（轻型26例、普通型9例）、无症状感染者11例。截至目前，市疾控中心实验室已完成28例感染者的全基因组测序，结果显示均属于德尔塔变异株（AY.30进化分支），为同一传播链。对涉疫冷库中冷冻货物及环境阳性标本进行全基因组测序，分析结果与本轮疫情部分早期感染者病毒序列完全一致。

各个相关部门迅速防控

本市疫情风险基本可控

当前本市疫情形势如何？昨天的发布会上，北京市委宣传部副部长徐和建介绍，当前本市疫情防控形势依然严峻复杂，全市上下各相关部门积极行动迅速防控，总体可控，“但传播隐患晚一天排除就多一分防疫风险，首都防控工作容不得半点迟疑、半分松懈、半分差池，要全力以赴、分秒必争、严防死守，采取最坚决、最果断、最严格的措施跑在病毒前头，要以最快速度阻断疫情传播链条”。

庞星火在通报本市疫情信息时也表示，当前，奥密克戎变异株关联疫情总体平稳，昨日无新增病例，疫情基本得到控制。关于德尔塔变异株关联疫情，庞星火表示，目前来源明确，传播链条基本清晰，已发现病例均直接或间接与冷链物品或相关从业人员有关，疫情以丰台区玉泉营果品冷库、西南郊冷库和房山区北广阳城大街8号的冷库为中心，逐渐蔓延至社区及工作单位，出现家庭、社区及工作单位续发病例，但后续病例均来自管控人群，进一步传播风险基本可控。

与病例轨迹有交集

要立即向社区报告

庞星火提醒，当前，本市正处于疫情防控关键时刻，继续坚持从严从快从紧，快速开展病例调查、风险人员及物品排查，人物同溯、同防、同查、同管，严格落实四方责任，坚决防止疫情扩散蔓延。

目前，感染者的相关行程轨迹已经公布。庞星火提示广大市民，要关注疫情信息、健康宝状态，与病例活动轨迹有交集或接到健康宝弹窗的人员立即向社区报告，配合集中隔离、居家隔离、健康监测、核酸检测等措施。集中隔离和居家隔离人员严格落实各项疫情防控规定，足不出户；健康监测人员和同住人员应减少外出，必须外出时要做好个人防护，不聚集、不聚餐。

此外，一旦出现发热、干咳、乏力、嗅觉味觉减退、鼻塞、流涕、咽痛、结膜炎、肌痛和腹泻等11类新冠肺炎相关症状，不要自行购药、服药，不乘坐公共交通工具、网约车等，须立即报告社区，采集标本进行检测并采取相应防控措施。

不许以健康码异常为由

推诿拒收急危重症患者

据了解，根据疫情防控政策，本市划定了封控区、管控区。对于如何保障这些区域内的市民就医需求，李昂指出，本市指定区域医疗中心等有关医院，作为本区封控、管控区域集中和居家观察人员急危重症患者救治定点医院和定点发热门诊。同时，各区确定并公布疫情期间医疗服务保障24小时值守电话，加强值守力量配备，确保有紧急情况时能够打得通、联系上、找到人、办成事，及时回应和解决居民就医需求。

此外，北京急救中心加强值守调度，及时响应相关区域急危重症呼叫服务，加强与中高风险街乡、管控社区（村）、集中观察点的协调联动，专车闭环转运，全力满足市民急救服务需求。“各医疗机构严格执行首诊负责制，绝不允许以健康码或行程码异常、无核酸检测结果或检测结果超过时限等为理由，推诿拒收急危重症患者，延误治疗。”李昂强调。

文/本报记者 蒋若静 解丽 李泽伟