年节将至，速冻肉丸如何吃得放心？

下周就是春节了，有一种美食是团圆饭餐桌上的常客，那就是肉丸。肉丸又名肉圆，寓意“团圆”，也是传统美食之一，常用于火锅、炒菜、煲汤等。

肉丸除了现做现吃外，还通过速冻技术加工成速冻肉丸，成为百姓餐桌上的常客。为帮助消费者科学认识和安全选购食用速冻肉丸，特做如下消费提示。

速冻肉丸是什么？

速冻肉丸是肉糜类的速冻调制食品，是以畜禽肉及其制品、水产品及其制品等为主要原料，绞碎后，配以调味料等辅料（含食品添加剂），经搅拌、乳化（或不乳化）、成型，加热或不加热、冷却或不冷却，速冻等工序，而制得的预包装食品。速冻肉丸产品种类较多，常见的有牛肉丸、猪肉丸、鸡肉丸、鱼丸等。一般执行标准SB/T 10379《速冻调制食品》中肉糜类制品的有关规定。食品添加剂的使用，应符合《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》（GB 2760-2014）的规定。

如何选购速冻肉丸？

1.选择正规渠道购买

速冻肉丸对冷链运输控制要求较高，建议到正规商超等购买。特别提醒消费者，要选择存放在低温冷柜中的产品。

2.仔细查看标签

消费者要注意查看标签信息是否完整。按照《食品安全国家标准 预包装食品标签通则》（GB 7718-2011），查看食品名称、配料表、净含量和规格、生产者和（或）经销者的名称、地址和联系方式、生产日期和保质期、储存条件、食品生产许可证编号、产品标准代号等标示信息。若标示信息不全，不要购买。

3.检查产品包装

查看包装是否密封，无明显胀袋和漏气，袋内无明显冰碴，产品色泽自然，表面不脱水。隔着包装袋轻轻按压肉丸，检查是否冻硬。

合理储存和食用速冻肉丸

1.合理储存 建议-18℃冷冻

购买速冻肉丸后，应尽快带回家。需按产品包装标示储存条件存放，一般在-18℃及以下冷冻储存。开袋后的肉丸要尽快食用，避免反复冻融，影响口感。

2.无需解冻直接下锅

水煮时，产品无需解冻，待水沸后直接下锅，煮至肉丸膨起熟透，浮在水面之后即可食用。也可以解冻后进行烧烤，或搭配其他食材进行炒制等。食用速冻肉丸一定要烧熟煮透，确保安全。

3.科学搭配 与蔬菜、谷物一起吃

速冻肉丸虽然美味可口，但也要注意与其他食物，如蔬菜、谷物等，搭配食用，以均衡营养。

专家执笔人

谢 晶 上海海洋大学食品学院院长

范大明 江南大学科学技术研究院院长

黄忠民 河南农业大学食品科学技术学院教授