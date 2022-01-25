安全收取快递，这些细节要牢记！

目前，国内多地出现新冠肺炎确诊病例，疫情防控形势严峻复杂。春节将至，正值收发快递的高峰期，该如何科学收取快递呢？近日，人民网记者就此采访了中南大学湘雅三医院医院感染控制中心副主任周鹏程。

周鹏程提示，收取快递时要做好消毒和个人防护：

1.收取快递时，应准备好消毒用品，佩戴口罩，可以戴手套。

2.尽量将快递放至固定地点无接触交接。如果需要当面签收的快递，要与派送人员保持在1米以上的距离。

3.尽可能在户外通风处进行拆件，可用含氯消毒剂或医用酒精对外包装进行喷洒或擦拭消毒，作用一段时间后，再开启外包装。同时，应对内包装表面及物品本身进行消毒，不能消毒的物品需放置至少3天以上再使用。喷洒酒精的时候一定要注意安全，防止引起火灾。

4.拆除的快递包装物应按生活垃圾分类要求及时妥善处理，不宜带回家中。

5.处理完包裹后，及时摘下手套，注意手部清洁，按照“六步洗手法”认真揉搓双手，避免用不清洁的手触碰口、眼和鼻。