年前接种加强针！给自己穿上“防护服”

人民网北京1月27日电 （记者乔业琼）近期，奥密克戎变异毒株在全球广泛传播，全球新冠肺炎疫情形势再次进入到快速发展阶段，多国疫情屡创新高，举世瞩目的冬（残）奥会即将开幕，春节将至，入境人员增多，人员流动增加，我国仍然面临较大的“外防输入，内防反弹”的压力。对于尚未接种新冠疫苗的人群，要抓紧完成全程接种，对于已完成全程接种且满6个月的人群，要尽快接种新冠疫苗“加强针”，给自己穿上“防护服”。

1、新冠病毒疫苗全程免疫间隔多久后可以打“加强针”?

现阶段加强免疫接种在完成接种6个月后实施。即在新冠病毒灭活疫苗第2针接种后一般要求间隔6个月，才能再进行加强免疫剂次的接种。腺病毒载体疫苗接种后6个月进行加强免疫。

2、新冠疫苗“加强针”怎么打？在哪里打？

原则上感染高风险人群和保障社会基本运行的关键岗位人员加强免疫接种由各相关单位统一组织实施；其他人群可到辖区指定的接种单位进行预约接种。各地具体接种信息见当地卫生健康部门或疾控中心发布的官方信息。

3、在接种“加强针”时，如何选择疫苗种类?

现阶段，使用已接种过的原疫苗进行加强免疫。其中，使用同一种新冠病毒灭活疫苗完成两剂次接种的人群，原则上使用原灭活疫苗进行1剂次加强免疫；使用不同灭活疫苗完成两剂次接种的人群，原则上优先使用与第2剂次灭活疫苗相同的疫苗进行1剂次加强免疫，如遇第2剂次相同疫苗无法继续供应等情况，可使用与第1剂次灭活疫苗相同的疫苗进行1剂次加强免疫；使用腺病毒载体疫苗接种的人群，使用原疫苗进行加强免疫。

4、接种“加强针”有哪些注意事项?

接种前，根据前期接种凭证，确认自己是否已全程接种，并且完成全程接种6个月以上。在接种时需携带身份证件、接种凭证等，并根据本地防控要求，做好个人防护，配合现场预防接种工作人员询问；需将既往所患疾病以及近期是否用药等个人健康状况告知医师。

接种后，按规定留观30分钟；保持接种局部皮肤的清洁，避免用手搔抓接种部位。

5、现有新冠病毒疫苗对“奥密克戎”变异毒株有效吗？

目前已有的研究结果显示，奥密克戎变异株对现有疫苗并未完全出现免疫逃逸；现有疫苗对奥密克戎变异株仍有一定的保护效果；针对奥密克戎变异株，现有疫苗预防重症和死亡仍有效果。

日常防护措施：

1、科学戴口罩。口罩盖住口鼻和下巴，鼻夹要压实；口罩出现脏污、变形、损坏、异味时需及时更换；每个口罩累计佩戴时间不超过8小时；在跨地区公共交通工具上，或医院等环境使用过的口罩不建议重复使用。不要上下或者内外反戴口罩，更不要戴口罩时露出口鼻。

2、勤洗手。如果有条件，尽可能用流水洗手，配合使用肥皂或洗手液，认真清洁指尖、掌心、手腕各个部位。用一次性纸巾或干净毛巾擦手。双手接触呼吸道分泌物后（如打喷嚏后），传递文件前后，上厕所前后，制备食品之前、期间和之后，外出回来后，都应立即洗手。

3、做好清洁消毒。对电脑键盘、鼠标等高频接触物体表面，每天定期清洁消毒。可用有效氯500mg/L的含氯消毒剂擦拭消毒，作用30分钟后用清水擦拭干净。公共场所的地面，可用有效氯500mg/L的含氯消毒剂擦拭或喷洒消毒，作用30分钟后，用清水擦净。

4、遵守1米线。排队、付款、交谈、运动、参观时，要保持1米以上社交距离。

5、做好公共场所的防护。除了在密闭场所需要戴口罩外，当大家处于人员密集的露天广场、剧场和公园等室外场所时，也需要佩戴口罩。建议公众家里日常备用一些高级别口罩，当家人出现了鼻咽不适、咳嗽、打喷嚏和发热等症状，到医院就诊的时候，佩戴更高级别的口罩，保护自己，保护他人，全面防范传播风险。

6、尽量少外出聚餐。疫情期间，大家应减少外出聚会就餐的次数，尽量减少聚餐人数，缩短聚餐时间。如果外出就餐，要做好防护；选择卫生条件合格的正规饭店，错峰用餐避免拥挤，如果餐厅过于拥挤，可选择打包外带；进入餐厅前要配合工作人员做好体温测量、登记，就座避开通风不良座位，如无窗户的包间；减少在餐厅的就餐时间，就餐结束后，选择扫码付款等无接触付费方式。

7、保持健康生活方式。加强身体锻炼，结合自己的兴趣和生活条件，自主选择活动方式。每天开展1小时左右的运动锻炼。坚持作息规律， 保证睡眠充足，保持心态健康；健康饮食，戒烟限酒；有症状时，及时就医。（综合国务院联防联控机制、国家卫健委官方微信公众号、健康四川官方微信公众号等）