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真感冒了喝热粥有用吗？这两种食材能预防感冒！

2022年01月26日08:17 来源：北京青年报

　　上周刚刚过了大寒节气，正值数九寒冬，新冠疫情有了一些局部性的反复，我们要配合防疫的同时更要防止感冒，保证自己的抵抗力！

　　感冒虽然算是小病，但如果不注意调理的话也可能会引起其他疾病，小病不治后患无穷。在感冒多发季节里，大家要注意预防保健。

　　感冒时喝热粥是有道理的

　　可促进“自愈”

　　感冒时可适当多喝些热粥，有助于发汗、祛风寒，可促进感冒的“自愈”。感冒后人胃口较差，肠胃消化系统不好，喝粥还可以促进营养吸收。

　　感冒时还应适当多喝水，多排尿，这样体内新陈代谢所产生的废物就可及时排出体外，有助于感冒的痊愈。

　　当然，食物不是药物，没有治疗病症的作用。但是，在预防疾病的问题上，食物也是可以发挥一定功效的。

　　有效预防感冒，大家可以在饮食搭配全面、均衡、适度的基础上，注重以下两类食材的摄入。

　　推荐吃富含维生素C的食物

　　每天300毫克维生素C有效防感冒

　　国际上有研究证明，若成人每天摄入维生素C的量达到300毫克，就可以减少一些疾病的发生，如感冒等。

　　大家尽量从蔬菜和水果中获取天然的维生素C，这是摄取维生素C最合理和最安全的途径。富含维生素C的水果有鲜枣、猕猴桃、山楂、柚子、草莓、柑橘等。

　　比如：

　　鲜枣维生素C含量为243毫克/100克；

　　甜椒130毫克/100克；

　　白萝卜缨77毫克/100克；

　　猕猴桃62毫克/100克；

　　菜花61毫克/100克；

　　草莓47毫克/100克；

　　大白菜47毫克/100克；

　　朋友们都可以常吃。

　　推荐吃不同种类的蘑菇

　　每天吃大概鲜重50克为宜

　　蘑菇中含有丰富的矿物质硒、核黄素、烟酸和大量的抗氧化物，有助于调节身体免疫力。

　　常见的蘑菇有香菇、草菇、平菇、金针菇、猴头菇等，每一种都有独特的营养特点。

　　面对蘑菇如此多的品种，可能很多朋友有这样的疑问：这么多菌类，吃哪一种更好？

　　其实都差不多，吃哪一种都行，因为都是同一属类的不同品种。建议大家交替着吃，营养是最立体的。比如说今天吃口蘑，明天吃香菇，后天吃平蘑，换着花样，不仅口感丰富，营养也不会缺乏。在具体的量上，可以参考上述研究，每周不低于300克，平均到每天，大概鲜重50克左右即可。

　　最后提醒大家，蘑菇最好采用蒸、煮、炖的烹饪方式，不要高温煎炸，尽量少用油和盐，千万不要忘记这个基本原则。

　　文/于康（北京协和医院临床营养科教授）

(责编：乔业琼、杨迪)


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