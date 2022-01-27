国家药监局：做好疫苗药物审评审批和保质量、保供应工作

人民网北京1月27日电 （记者孙红丽）据国家药监局官网消息，1月25日，全国药品注册管理和药品上市后监管工作会议在京召开。国家药监局党组成员、副局长陈时飞表示，2022年药品监管工作要保障抗疫大局，坚决打赢疫情防控阻击战，做好疫苗药物审评审批和保质量、保供应工作。

另外，要严守安全底线，确保药品安全万无一失，深入开展药品安全专项整治行动，全面强化药品全生命周期监管；补齐能力短板，提升药品监管现代化水平，使监管能力与监管任务和产业发展形势相匹配；追求发展高线，促进药品产业高质量发展，为人民群众健康提供更多新药好药。

陈时飞指出，全系统要多研究、解决影响药品质量和产业发展的深层次问题，加快补足短板和弱项，以实现药品监管事业高质量发展，加快推进从制药大国到制药强国的跨越。

会议对2022年药品注册管理重点工作进行部署。要全力以赴做好应急审评审批工作，进一步健全完善药品注册法规体系，加强药品注册监管能力建设，做好上市后备案类变更审查和监管，加快构建完善的符合中药特点的审评审批体系，加大对药物研究机构的监管力度，继续推进仿制药一致性评价、疫苗国家药品监管体系再评估、鼓励儿童药和罕见病药物研发等一系列专项工作。

会议明确了2022年药品上市后监管重点工作。要提高政治站位，凝心聚力，持续服务保障疫情防控大局；树立底线思维，有的放矢，切实抓好重点品种监管；科学精准施策，稳步推进，统筹做好药品上市后监管各项工作；聚焦关键问题，突出重点，持续开展专项检查；强化协调联动，夯实基础、加强药品监管能力建设。