丰台区全域暂停聚集性活动

打赢疫情防控阻击战

昨日，北京市第273场新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会召开。北京青年报记者从会上获悉，1月22日16时至1月23日16时，本市新增9例本土新冠肺炎病例。因14天内累计报告2例本土确诊病例，丰台区新村街道怡海花园恒丰园调整为中风险地区。目前，丰台区已经成为本市当前疫情防控的重点地区，丰台全域为防范区，暂停聚集性活动，轨道交通和地面公交满载率调整为75%，对养老等特殊机构场所进行封闭管理。

风险区域人员原则上不出京

在昨日的发布会上，市委宣传部副部长、市政府新闻发言人徐和建介绍，当前本市疫情严峻复杂，防控工作容不得半点迟疑，“要全力以赴、分秒必争、严防死守，采取最坚决、最果断、最严格的措施，以最快速度阻断疫情传播链条”。他强调，各区要迅速对风险人员逐一落位管控筛查，分类严格执行医学观察、健康监测、核酸检测等措施。用好北京健康宝，通过弹窗和短信提示，督促其主动报告，进行核酸检测。风险人员要就地管控，对已出京的要第一时间横传外省区市，防止风险外溢。风险区域人员原则上不出京。

“要扩大封控和管控区域，加强防疫管理，严格居家观察等措施，做好环境消杀和清洁卫生，严防交叉感染。做好封控管控范围内居民服务保障，满足就医用药和生活需求。”徐和建表示，丰台区是当前疫情防控的重点地区，要快速有序推进全员核酸检测。加强采样、送样、检测、报告各环节衔接，提高检测效率，做到快检快出、全覆盖不遗漏。做好群众组织和采样现场秩序维护。做好防疫一线工作人员个人防护、防寒保暖等保障工作。丰台区当前要暂停聚集性活动。

德尔塔关联疫情处发展阶段

在昨日的发布会上，北京市疾病预防控制中心副主任、全国新型冠状病毒肺炎专家组成员庞星火介绍，1月22日16时至1月23日16时，本市新增9例本土新冠肺炎病例，包括确诊病例5例、无症状感染者4例，居住地涉及海淀、丰台、大兴、房山和经开区。

北青报记者梳理发现，丰台区新增的5例本土新冠肺炎病例中，有4例是好多家拉面包子饭店（怡海花园店）店员，另一例为西南郊批发市场汇达物流公司装卸工。除工作单位和居住地外，上述5人还曾前往怡海绿园超市、嗨一碗江湖菜（宝隆路店）、华兴饭庄、华美超市玉泉营便利店等地就餐、购物。

庞星火介绍，自1月15日以来，本市累计报告本土新冠肺炎病例43例，其中，奥密克戎变异株关联疫情累计报告病例6例，均为确诊病例，均为轻型；德尔塔变异株关联疫情累计报告病例37例，包括确诊病例27例、无症状感染者10例。本轮疫情目前为两个较为明确的传播链条，分别为奥密克戎变异株关联疫情和德尔塔变异株关联疫情。其中，奥密克戎变异株关联疫情总体平稳，新增病例均来自管控人员，社区传播风险有限。德尔塔变异株关联疫情目前处于发展阶段，传播链条基本清晰，已发现病例均直接或间接与冷链物品或相关从业人员有关。

怡海花园恒丰园调整为中风险

北京新冠肺炎疫情防控工作领导小组检疫检测工作组副组长、北京市卫生健康委员会副主任、新闻发言人李昂表示，截至1月23日12时，丰台区新村街道怡海花园恒丰园近14天累计报告2例本土确诊病例。经市疾控中心评估，按照《北京市新冠肺炎疫情风险分级标准》，本市即日起将丰台区新村街道怡海花园恒丰园定为中风险地区。

截至目前，北京市有高风险地区1个，为丰台区玉泉营街道万柳园小区；有中风险地区2个，为丰台区新村街道怡海花园恒丰园、房山区长阳镇北广阳城大街8号。全市其他地区均为低风险地区。

李昂介绍，为进一步提早发现和管控疫情风险，自2022年1月23日起，既往14日内及今后购买退热、止咳、抗感染、治疗咽干咽痛四类药品的人员，均需在72小时内进行一次核酸检测。他透露，北京健康宝将通过核酸检测数据库进行比对，未能按时进行检测的，将进行弹窗提示，可能会影响出行和日常生活。“请大家及时关注防控提醒和短信提示，自觉遵守防疫规定，配合做好核酸检测、健康管理等防控工作。在检测结果未出之前，请居民朋友减少外出”。

丰台区全域为防范区

当前，丰台区疫情防控工作全面进入应急状态。在昨日的发布会上，丰台区人民政府副区长薄澜介绍，根据最新的疫情情况，丰台区划定了新的封控区、管控区、防范区范围。以万柳园15号楼、18号楼、32号楼、31号楼、23号楼，玉泉营果品公司，西南郊冷库，宜兰园一区2号楼，亿朋苑一区3号楼，马家楼村62号，京泉仓储后院，玉泉营212号院1号楼为封控区，关闭周边“七小”行业，人员实行“14+7”健康管理，落实“区域封闭、足不出户、服务上门”要求。以万柳园其他区域、冷冻厂宿舍、郑王坟141号院、宜兰园小区其他区域、马家楼村其他区域、玉泉营212号院其他区域、亿朋苑一区其他区域、亿朋苑二区、亿朋苑三区、京泉仓储其他区域、马家楼村其他区域为管控区，关闭周边七小行业，人员原则上实行“14+7”健康管理,落实“人不出区、严禁聚集”要求。确定丰台区全域为防范区，强化各项防疫措施，暂停聚集性活动，轨道交通和地面公交满载率调整为75%，对养老等特殊机构场所进行封闭管理，各级各类医疗机构实施预检分诊、院感防控等各项措施。

此外，丰台区开展冷链货物全链条排查，做好风险防控。全面排查全区1856户冷链食品经营企业、1760户冷库经营主体，梳理冷链相关从业人员信息台账，迅速开展冷链货物全链条排查，对涉疫货品就地封存，对已售出货品深入开展流向调查，完成7033单货品追溯，对下游17家商户存货下架封存，持续发力确保全部追踪到位。

文/本报记者 王斌 李泽伟 武文娟