公立医院医疗质量安全提升案例征集展示活动2021年案例研讨会在京举办

1月20日上午，由人民健康举办的公立医院医疗质量安全提升案例征集展示活动2021年案例研讨会在京举办。与会专家对征集到的案例进行了分类评审，并就案例反映出的医疗质量安全相关话题展开交流讨论。

专家案例讨论现场

据悉，公立医院医疗质量安全提升项目自2019年启动后，已连续三年举办。该项目负责人介绍，2021年项目启动后，从个人、团队、科室、医院等不同层面进行为期三个月的广泛征集，在全国范围内收到1400余份案例，经过初审环节后，180余份案例入围。在案例征集、初审等环节中，国家各专业质控中心全程参与，为项目开展提供了大力支持。

在研讨会现场，国家冠心病介入专业质控中心主任、北京大学第一医院教授霍勇表示，本次案例的申报维度有一定的针对性，从不同维度反映出了公立医院医疗质量安全提升情况。在本次征集的案例中，既有西部地区的基层医院，也有大型公立医院，医疗机构的广泛参与对医疗质量安全提升有促进作用。

“在典型案例推广过程中要重点考虑案例的科学性、创新性和可推广性。”华中科技大学同济医学院附属协和医院麻醉与危重症病学研究所所长姚尚龙认为，在医疗质量安全提升过程中要明确目标，推广典型个案。例如，有医疗机构将儿科和妇产科结合，进行多方位的康复治疗，引起社会对儿童健康的关注。

据了解，“公立医院医疗质量安全提升项目2021年度启动大会”2021年6月在郑州举办后，便围绕国家卫生健康委发布的《2021年国家医疗质量安全改进目标》面向全国各级公立医院进行案例征集，进一步推动政策落地。

参与本次案例评审的专家有中国人民大学医改研究中心主任王虎峰，国家冠心病介入专业质控中心主任、北京大学第一医院教授霍勇，中国医学科学院阜外医院心律失常中心主任张澍，国家卫健委医院管理研究所护理中心主任、国家护理专业医疗质量控制中心主任么莉，华中科技大学同济医学院附属协和医院麻醉与危重症病学研究所所长、原副院长姚尚龙，北京协和医院科研处处长、中国研究型医院协会罕见病分会的秘书长黄辉，国家卫生健康委医院管理研究所医疗质量监测与控制研究室副主任尹畅，中日友好医院院感管理委员会常委兼办公室主任、院感办副主任郭丽萍，国家癌症中心质控办主任、国家肿瘤质控中心办公室负责人杨文静。