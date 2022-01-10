2021年公立医院医疗质量安全提升典型案例开启网友点赞通道

近日，由国家卫健委医政医管局指导、人民健康举办的2021年公立医院医疗质量安全提升典型案例征集展示活动，现经过专家初审后进入网络投票环节，广大网友可对入围案例进行点赞投票。

我国高度重视公立医院高质量发展工作，尤其是医疗质量安全管理工作。为进一步调动卫生行政部门、医疗机构和医务人员的积极性，为推动医疗质量安全持续改进提供学习探讨平台，同时在全社会范围内营造良好的医疗质量安全改进氛围，人民健康在国家卫生健康委医政医管局指导下，依托人民日报社旗下新媒体“人民好医生”客户端的“公立医院综合服务平台”，持续开展2021年公立医院医疗质量安全提升典型案例征集展示活动。

围绕落实《医疗质量管理办法》《医疗技术临床应用管理办法》《医疗质量安全核心制度》和《2021年国家医疗质量安全改进目标》，本次征集活动面向全国各级公立医院，申报方向涵盖管理、临床、护理、后勤等各个方面，从个人、团队、科室、医院等不同层面进行广泛征集，旨在提升医疗质量安全水平、实现医疗质量安全改进目标的典型做法和经验。此次征集将通过线上初审、大众参与、现场终审三个阶段，最终评选出优秀典型案例。

活动启动以来，已在全国范围内共收到1400余份案例，活动主办方及评委会专家秉承“公平、公正、公开”原则，对各地各单位报送的作品进行评审。经过初审环节，约200份案例入围，将在人民好医生客户端上进行展示、接受投票。

网络点赞通道现已开通，网友登录人民好医生客户端（点击文末链接）即可查看入围案例；在2022年1月13日0点至1月19日24点，可进行网络投票。直接点击“点赞”按钮即可投票，每个IP地址每天最多可投15次，其中通过浏览器、微信等外部链接可点赞10次，登录人民好医生APP参与可额外获得5次点赞机会。此次网络点赞结果将纳入入围案例的网评成绩，并计入最终评审。

点击进入：2021年度公立医院医疗质量安全提升典型案例网友点赞通道。

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