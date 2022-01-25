专家：医美行业高质量发展需社会各界共同推动

1月18日，《2022年医疗美容机构规范运营指南》发布仪式暨“三正规医美平台”上线启动仪式在京举行。与会专家就医美行业规范化发展展开讨论，为医美行业高质量发展建言献策。

中日友好医院毛发医学中心主任、中国整形美容协会中医美容分会会长杨顶权认为，医美行业的高质量发展，首先要培养合格的医美医生。而这类人才的培养，需从两个方面入手：一是开展医美医生的正规、充分的专业培训；二是加强医美行业质控体系建设，质控范围应包括行业各领域服务质量、医美医生能力考评等。通过以上措施加强医美行业管理，促进正规诊疗流程的建设，提高医美行业服务质量。

“近年来消费需求升级，医疗美容领域的投诉量逐年上升、同比增速快，从侧面反映出消费者对医美消费需求的增加，同时也暴露出目前医美行业发展中的一些问题。”中国消费者协会消费者监督部主任科员索米娅表示。医美行业的规范健康发展要从几个方面发力，形成协同共治的合力：一是企业方要增强合规意识、风险意识，加强在医生、药品、服务等方面的合规化管理；二是行业协会要发挥自身作用，加大教育、引导力度，加强行业整治力度，将行业不法企业清除出医美行业；三是行政监管部门要加强执法检查力度，对违法违规经营的企业加大惩处力度，提高企业违法成本，督促企业加强自身规范化建设；四是广大消费者、媒体、消协等机构要发挥好社会监督作用。

北京市华卫律师事务所副主任、中国医师协会医疗法制专业委员会副主任委员邓利强表示，美容整形维权难是当前医美行业发展面临的一个难点，需要行业协会主导推进行业合规化建设，减少因不规范而导致的医美消费纠纷。

广州远想生物科技有限公司总经理陈玉容认为，进行专业医美科普教育、建立信息透明的服务平台对消费者选择合适、合规的医美服务尤其重要。此外，医美企业在经营时要摒弃拼底价思维，可尝试通过如再生医美新需求，构建新的消费增长点，同时加强自身规范化建设，用合规的方式满足消费者需求。