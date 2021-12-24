“三正规·放心美”医美行业规范化论坛南京站召开

12月21日，“三正规·放心美”医美行业规范化论坛暨倡议大会南京站召开，来自江苏省内91家医疗美容机构的代表和医生出席了本次会议。此次活动由人民健康联合中国整形美容协会、艾尔建美学等单位共同发起，致力于“三正规·放心美”理念的传播和推广，助力医美行业的健康发展。

“三正规·放心美”嘉宾访谈现场。受访者供图

南京艺星医疗美容医院总经理陈明吉认为，医美行业的规范化发展，最主要的是加强行业自律。三正规理念的传播有利于促进医美机构自觉遵守行业规范，在此基础上，行业应继续凝聚共识，制定统一的行业规章，用更完善的机制去约束医美机构的行为。

南京美莱医疗美容医院运营总监曾君表示，当前，正规机构、正规医生和正规产品在医美行业的占比仍较低，行业要继续加强呼吁和倡导。未来，政府将继续加强行业的监管，引导行业往正规、健康的方向发展。对此，行业应积极响应，通过行业协会建立起与政府沟通互动的桥梁，更好促进行业的健康发展。

扬州施尔美整形美容医院总经理陈建华表示，三正规理念的传播，将有效推动医美行业的健康发展，医美机构应从两个方面去落实相关工作：一是继续扩大三正规理念的影响范围，号召更多的医美机构参与三正规理念的推广；二是医美机构的经营要从保护顾客利益出发，把三正规理念纳入机构日常的工作流程，让工作人员引导顾客通过扫码等方式鉴别正规的产品和医生。此外，还要加强旗下医生专业技能的培训，并选择正规厂家生产的正规产品。

中国药科大学副教授蒋蓉通过政策及案例分析，对医疗美容广告新规及常见违法行为法律责任进行了解读。她提出，国家市场监管总局于11月发布的《医疗美容广告执法指南》将指引地方各级市场监管部门加强医疗美容广告监管工作，维护医疗美容广告市场秩序，保护消费者合法权益。医美行业从业机构应坚守法律底线，规范营销宣传，促进整个医美行业的健康发展。

艾尔建美学相关负责人在会上介绍，今年是艾尔建美学第六年参与发起“三正规·放心美”倡议。为推动行业规范化发展，公司推出了支持正规机构和产品的数字化解决方案“扫码验真”，消费者可通过“一院一码”即每家医美机构的专属二维码，扫码关联机构信息，并对产品进行验真。此外，艾尔建美学在各线上平台面向消费者开展扫码验真教育，并与平台共同建立艾尔建美学官方合作医院标准。

会议期间，出席活动的医美机构代表参与了倡议仪式，一起倡议传播“三正规·放心美”理念。