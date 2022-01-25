疫情得到控制，防疫仍不可松劲

随着疫情防控形势总体可控，防疫全面胜利的曙光已然显现，但目前还不是大家掉以轻心、“放飞”自我的时刻。为了不让来之不易的防疫成果付诸东流，每个人仍要紧绷严格防疫这根弦，对照有关部门的各项要求查不足、堵漏洞，扎牢扎严疫情防控网。此时此刻，我们的防疫工作做得更扎实一点，彻底击退疫情的胜算就会更大一点。只要全市上下众志成城，将防疫工作摆在日常生活的首位，就一定能为即将到来的春节、冬奥会和冬残奥会提供有力保障。

1月24日，北京市召开第274场新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会，通报称自1月15日以来，北京市累计报告本土新冠肺炎病例52例，其中，奥密克戎变异株关联疫情累计报告病例6例，德尔塔变异株关联疫情累计报告病例46例。

截至目前，市疾控中心实验室已完成28例感染者的全基因组测序，结果显示均属于德尔塔变异株（AY.30进化分支），为同一传播链。对涉疫冷库中冷冻货物及环境阳性标本进行全基因组测序，分析结果与本轮疫情部分早期感染者病毒序列完全一致。这意味着奥密克戎变异株关联疫情总体平稳，23日无新增病例，疫情基本得到控制。

从通报情况来看，经过全市上下的不懈努力，疫情得到了有效控制，奥密克戎变异株关联疫情“零新增”就是一个鼓舞人心的信号。此外，关于德尔塔变异株关联疫情的传播链条已经查明，这将有助于相关部门采取更有针对性的管控举措，将专业资源集中投入到重点区域和人群，推动防疫工作尽快落地。

虽然疫情防控出现好苗头，但这并不意味着防控工作就此进入拐点。正如北京市政府新闻发言人徐和建表示，疫情防控形势依然严峻复杂，首都防控工作容不得半点迟疑、半分松懈、半步差池。房山、丰台、大兴、朝阳近日报告的本土病例处于发现早期，多名感染者活动轨迹比较复杂，涉及的场所人群密集。丰台在重点管控人群中检出4人阳性的通报，也再次证明了本轮疫情复杂多变，仍有可能出现新的感染者。无论是各级部门还是广大市民都不可松懈，相关防疫举措不能“下线”。

按照最新要求，各区要迅速对风险人员逐一落位管控筛查，分类严格执行医学观察、健康监测、核酸检测等措施，争取早一日排查出所有感染者，同时风险区域人员原则上不出京，减少疫情外溢的可能性。

市民应进一步加强防疫意识，一旦出现发热、干咳等11类新冠肺炎相关症状，不要擅自购药、服药，也不要乘坐公共交通工具，而是应在第一时间上报社区，得到更加及时有效的救治，并且帮助防疫部门明确密接者，避免疫情进一步扩散。

对于各级基层干部和医护人员来说，在之前的防疫工作中成绩显著，为此付出的不懈努力值得铭记。然而，即便进入疫情防控形势总体可控的阶段，也要对可能出现的新风险、新隐患保持足够清醒和高度警惕。当前，重点区域社区工作人员和医护人员依然要发挥不怕苦不怕累的精神，冲锋在一线，确保重点人群核酸检测的高效率、高质量，继续做到应检尽检、精准检测。

就广大市民而言，风险区域人员理应严格遵守相关规定，积极参与包括核酸检测在内的各项必要举措，而非风险区域人员也要意识到当前的防控成果不代表风险完全消除。要继续按照要求，非必要不出京，坚持不扎堆、不聚集、戴口罩、勤洗手等好习惯，对于自身或亲朋出现的11类新冠肺炎相关症状不瞒报，为疫情防控的胜利贡献自己的力量。

疫情防控形势总体可控，防疫全面胜利的曙光已然显现，但目前还不是大家掉以轻心、“放飞”自我的时刻。为了不让来之不易的防疫成果付诸东流，每个人仍要紧绷严格防疫这根弦，对照有关部门的各项要求查不足、堵漏洞，扎牢扎严疫情防控网。此时此刻，我们的防疫工作做得更扎实一点，彻底击退疫情的胜算就会更大一点。只要全市上下众志成城，将防疫工作摆在日常生活的首位，就一定能为即将到来的春节、冬奥会和冬残奥会提供有力保障。