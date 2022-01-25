医疗美容机构规范运营指南发布

本报北京电 （陈得）为助力我国医疗美容产业高质量发展，提高行业规范及社会监督水平，1月18日，由中国整形美容协会主办，人民健康协办，远想生物及鸣医智造科技支持的《2022年医疗美容机构规范运营指南》（简称《指南》）发布仪式暨“三正规医美平台”上线启动仪式在北京举行。

中国整形美容协会副会长杨蓉娅表示，近年来，我国医美行业在快速发展同时，出现了许多问题，医美机构的执业标准和行为规范亟待加强。“对此，政府相关部门不断出台相关政策，开展整形美容行业专项整治行动。医疗美容行业‘强监管’时代已然到来。”杨蓉娅说。

北京市卫生健康监督所副所长刘劲松指出，医美行业高质量发展，不仅要注重医美技术层面的规范发展，还应注重行业规范和服务规范的同步提升。《指南》的发布，正是对这一领域规范化运营发展的立体指导。同时，也要认识到，随着行业发展和医美需求的不断变化，相应规范指南也要不断改进完善，以更好地满足爱美人士多样化、多层次的医美需求。

《指南》显示，从医美不良事件的服务项目分布来看，美容外科项目占比较高，其中以鼻部手术项目为主。与非手术类项目（主要是光电类、皮肤微创类）相比，外科手术类项目更容易引发医患纠纷。其原因在于美容外科项目诊疗操作更复杂、难度更高、风险更大，对医疗机构软硬件条件要求更高。