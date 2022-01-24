哪些人需要主动做核酸检测？这六个关于核酸检测的知识点了解一下！

人民网北京1月24日电 （记者张文婷）近期我国部分地区接连有本土聚集性疫情报告，疫情扩散和外溢风险仍然存在。加之，春节临近，人员开始返乡，不少地方需要48小时核酸阴性检测证明。那么，哪些人需要主动做核酸检测？核酸检测的原理又是什么？

什么是核酸？

核酸，是存在于一切动物、植物、微生物体内最基本的生命物质之一。它分为脱氧核糖核酸（DNA）和核糖核酸（RNA）两种，都是由许多核苷酸单体聚合成的生物大分子化合物。

简单解释，核酸就是病毒体内的一段密码，它可能是DNA也可能是RNA，而对于新冠病毒来说，它的密码是RNA。

核酸检测的原理是什么？

核酸检测，所采集的样本中会混有宿主自身的细胞、自然携带的细菌或病毒，甚至还有食物残渣的细胞。

检测人员通过利用PCR技术，将样本中新冠病毒独有的那段“密码”放大，放大到仪器设备可以检测的地步，从而判断是否为阳性感染。抓取病毒遗传物质的整个过程，就像是钓鱼，鱼钩会进行识别并抓取，从而让病毒无所遁形。

哪些人需要主动做核酸检测？

据北京健康教育协会微信公众号消息，以下六类人都需要主动做核酸检测：对于近期到过有阳性病例的地区的人员；与目前我国已报告病例公布的行程一致或有时空重叠的人员；发现健康码异常（变为“红码”或“黄码”）的人员；近期旅游、出差的人员；近期自身及家人在自我健康监测过程中出现发热、干咳、乏力、咽痛、嗅（味）觉减退等可疑的人员；近期举办或参加人数多、人群密集的聚餐、聚会、会议、培训等各种聚集性的大型活动的人员。

“初筛阳性”是什么情况？

新闻报道中经常出现的“初筛阳性”是什么意思呢？这是因为按照疫情防控的政策措施，实行“逢阳必报、逢阳即报、接报即查”，大家放心，复核工作还在进行中，只是防范万一，把一些调查处置工作放在前面做，一旦排除就会马上恢复常态，发现疫情会及时通报。

为什么有的感染者核酸检测是阴性？

据北京大学人民医院呼吸内科主任高占成分析，任何病毒核酸检测的检出率都不可能是百分之百，出现假阴性不可避免，同时检出率还可能与患者病情轻重程度，病程发展阶段，样本取材和实验室检测条件等多种因素有关。对确诊新冠肺炎，核酸检测仍是必不可少的手段，检测阳性者即可确定为确诊病例，而对初次检测阴性的疑似病例，仍需按照诊疗方案在定点医院进行隔离治疗、严格观察。

核酸检测需注意什么？

核酸检测前需注意五点，一是采样前2小时请勿进食；二是采样前30分钟请勿吸烟、喝酒或嚼口香糖；三是核酸检测途中，戴好口罩，尽量不要乘坐公共交通工具；四是排队时保持 1 米以上的安全距离；五是注意防寒保暖，听从现场指挥。（综合国家卫健委、北京健康教育协会微信公众号消息）