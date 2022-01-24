把最坚决最果断最严格措施落实到位

丰台区是当前疫情防控的重点地区，当务之急要高速高效地组织好全员核酸检测，以最快速度把疫情控制住。涉及丰台、房山等区的德尔塔变异株关联疫情目前处于发展阶段，传播链条基本清晰，已发现病例均直接或间接与冷链物品或相关从业人员有关。虽然传播链条比较清晰，但并不意味着高枕无忧，必须抢在病毒前头，切断传播链条。

1月23日，北京市第273场新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会召开。北京市委宣传部副部长、市政府新闻发言人徐和建表示，当前本市疫情严峻复杂，防控工作容不得半点迟疑。要全力以赴、分秒必争、严防死守，采取最坚决、最果断、最严格的措施，以最快速度阻断疫情传播链条。各区要对风险人员逐一落位管控筛查，分类严格执行医学观察、健康监测、核酸检测等。风险区域人员原则上不出京。（相关报道见A3版）

目前，我国疫情形势总体依然平稳，此前天津、西安、郑州、安阳等地发生的多起本土聚集性疫情均呈现向好的态势。近日北京疫情突起，海淀新增加的病例来自集中隔离筛查发现，疫情得到了有效控制。而房山、丰台、大兴、朝阳近日报告的本土病例疫情处于发现早期，多名感染者活动归集比较复杂，涉及的场所人群密集，社区传播和外溢的风险较高，需要加快风险人群排查和管控，采取最坚决、最果断、最严格的措施阻断疫情传播。

当前，丰台疫情已外溢至山东济南、聊城、山西大同等多地。有关病例分别是丰台西南郊冷库工作人员，曾在丰台西南郊冷库与确诊病例有接触者，以及从丰台返乡人员。春节临近，在京人员持续返乡，北京需要强化源头管控，强化人员安全有序流动，强化多渠道监测预警，协助相关地区做好疫情防控工作。

要坚决防止疫情外溢至其他地区，采取最坚决、最果断、最严格的措施，避免疫情外溢至农村地区。春节期间农村地区的外出务工、上学人员集中返乡，疫情防控风险加大，但农村的医疗条件、隔离条件和城市相比有很大差距。北京各区各部门各单位要倡导务工人员就地过年，引导相关返乡人员回乡以后做好日常监测，提醒他们非必要不聚集、不外出。还要严格执行“风险区域人员原则上不出京”规定，切实把相关措施落实落细，坚决避免返乡人员把疫情带到农村。

丰台区是当前疫情防控的重点地区，当务之急要高速高效地组织好全员核酸检测，以最快速度把疫情控制住。涉及丰台、房山等区的德尔塔变异株关联疫情目前处于发展阶段，传播链条基本清晰，已发现病例均直接或间接与冷链物品或相关从业人员有关。虽然传播链条比较清晰，但并不意味着高枕无忧，必须抢在病毒前头，切断传播链条。北京涉疫相关地区应牢牢绷紧疫情防控这根弦，通过全区范围内的全员核酸检测，与病毒抢速度，坚决把疫情扑灭在早、扑灭在小，防止疫情扩散蔓延。

坚决暂停聚集性活动，也是阻断疫情传播的重要举措。去年10月份，北京发生了与内蒙古、甘肃等地相关联的疫情，进入11月份疫情逐渐平息。然而，某企业在京举行会议引起的聚集传播及后续家庭聚集传播，让疫情一度再起波澜。当前北京疫情呈现多点散发态势，更要吸取过往教训，坚持从快从严从紧，暂停聚集性活动，管控各种风险隐患，确保全市居民生命安全和身体健康。

隐患多存在一天，疫情防控就多一分危险，广大群众的生命健康安全就面临更大威胁。为进一步提早发现和管控疫情风险，北京将实行更多最坚决、最果断、最严格的措施，包括购买退热、止咳、抗感染、治疗咽干咽痛四类药品的人员，均需在72小时内进行一次核酸检测等举措。无论是否直接涉及疫情，居民对各项严格防控措施都应给予充分理解和积极响应。

每一位市民的配合对于阻断疫情传播都至为重要。我们别无选择，必须强化风险意识，树牢底线思维，抢在病毒前头，切断传播链条，用最有效措施把疫情快速控制住，确保市民群众安全、冬奥安全、首都安全。