务工人员能否返乡过春节？基层如何做好防疫？

新华社北京1月22日电（记者徐鹏航、宋晨）近期，奥密克戎变异株在全球广泛传播，春节将至，入境人员增多，人员流动增加，我国仍然面临较大“外防输入，内防反弹”压力。务工人员能否返乡过节？基层如何做好防疫？国务院联防联控机制有关专家对焦点问题进行回应。

精准落实防控措施防止一刀切

“当前，我国新增本土确诊病例明显降低，但近期部分地区接连有本土聚集性疫情报告，疫情扩散和外溢风险仍然存在。”国家卫健委新闻发言人米锋说。

2022年春运已经开始，许多人盼望返乡过节。米锋表示，对于来自不同风险区域的返乡群众，各地要分类、分区精准落实防控措施，防止政策执行简单化、一刀切，防止层层加码。

如何最大限度减少疫情防控对正常生产生活的影响？国家卫健委新冠肺炎疫情应对处置工作领导小组专家组组长梁万年表示，要精准开展流行病学调查，精准划定密切接触者，精准划定管控范围，精准保障人民的生活、就医等日常需求，精准开展临床救治。

春节期间，农村地区外出务工、上学人员都有一定规模的集中返乡。农业农村部农村合作经济指导司副司长毛德智表示，要加强对重点返乡人员的排查，引导相关返乡人员回乡以后做好日常监测。同时提醒他们非必要不聚集、不外出，在具体工作中要注意做到精细有温度。

发挥基层作用落实“四早”

农村地区医疗资源和防护条件相对比较薄弱，对于疫情防控需要重视。如何切实把疫情防控的各项措施落实落细？

“提高基层特别是农村地区疫情处置能力，关键仍然是要落实‘四早’，压实四方责任，尽早尽快将风险控制在最低限度、最小范围。”国家卫健委基层司监察专员傅卫表示，各地要切实发挥基层医疗卫生机构的“哨点”作用，严格落实预检分诊制度，规范发热患者接诊的处置流程。村卫生室和社区卫生服务站的医务人员要在诊疗活动中详细询问和登记流行病学史，有效提升早期识别能力，对发现的可疑情况尽快报告。

据介绍，全国有24个省份已经不同程度上在村（居）民委员会推进了公共卫生委员会的建设，在近两年的疫情防控中发挥了重要作用。国家卫健委疾控局一级巡视员贺青华强调，全国还没有建立村（居）民委员会公共卫生委员会的省市，要尽可能建立起来，在疫情防控期间发挥好基层公共卫生委员会的作用。

走亲访友勿忘做好个人防护

春节期间是人员流动、亲朋好友聚会的高峰期。毛德智提示，无论是返乡人员还是在乡人员，都要注意做好个人防护，在路途中要严格遵守交通工具和沿途各地的各项疫情防控要求，回乡后也要自觉遵守当地的疫情防控要求。

毛德智提醒，春节期间尽量减少外出串门、拜访、聚餐，特别是重点返乡人员，要自觉遵守相关规定。确需外出的，一定要科学佩戴口罩并按时进行更换，勤洗手，少接触，保持一定的距离。如有发热或异常情况第一时间报告、就诊。

“要因地制宜移风易俗，不要搞大操大办。”毛德智提醒，家庭聚会、酒席要严格按照当地疫情防控要求进行，尽量压缩人员规模，避免大规模聚集。

梁万年表示，只要严格执行我国现行防控策略和措施，只要广大老百姓有效开展个人防控，就可以有效避免因春节假期人员流动和聚集导致大规模疫情卷土重来，即使出现了疫情也可以快速发现，快速划定风险区域，快速处置。