过节要轻松防疫莫放松

这几天，莆田、泉州、漳州、厦门等地按照规定先后解除一批封控区、管控区、防范区，并将相应的中风险区调整为低风险区。专家组表示，低风险地区在做好常态化疫情防控的前提下，大家可以放心参加近郊游、乡村游，正常开展购物、餐饮等消费行为。

我省经过一段时间努力，已基本控制本次疫情。眼下，正常的生产生活秩序正有序稳步恢复。人们刚刚经历紧张的战“疫”，恰逢国庆佳节，无论出游适当放松还是购物犒劳自己，都是人之常情。

不过，低风险不等于零风险，解封不能解防。须知，针尖大的窟窿能漏过斗大的风，在“狡猾”的病毒面前，稍有疏忽和轻慢之心，就有可能导致防疫成果功亏一篑。

过节要轻松，防疫莫放松。我们要时刻保持警惕性，切不可有麻痹思想，也不能有侥幸心理。各地各部门要严格落实好国庆期间疫情防控的各项具体工作，坚决做到守土有责、守土尽责，确保不反弹。景区、商场按照限量、预约、错峰等原则抓好防疫工作，避免人群聚集。文博单位要做好扫码入内、通风换气、清洁消毒等有关措施。

疫情面前，谁都无法独善其身，每个人都不是旁观者。广大市民要有序出行，戴口罩、常通风、勤洗手，配合体温检测，保持社交距离，养成“一米线”的好习惯。同时，减少非必要的聚会，承担和履行好防疫的责任与义务，守护好共同家园。潘抒捷