张伟：坚持以患者为中心的服务导向 以党建引领医院文化高质量发展

近日，人民健康推出“公立医院高质量发展系列政策解读”节目。四川大学党委副书记张伟围绕“高质量建设医院文化”进行了分享。

张伟表示，抗击新冠肺炎疫情给医学发展带来一个启示：对抗疫情，除了要关注疾病的特点，用科学的态度分析病理，还要动员社会的力量、员工的力量、组织的力量以及行政职能部门的力量，形成合力，整体应对。科技发展、社会进步以及新冠肺炎疫情等促使了人们日常行为方式、思维方式、认知模式的改变，同时也倒逼医院服务模式和管理模式的变革，为促进公立医院的高质量发展提供了更多方向和思考。

张伟认为，医院文化建设是公立医院高质量发展的重要环节，主要包括三个维度：患者价值所体现的患者文化，员工价值体现的员工文化，以及组织价值所表现出来的组织文化，三者结合形成医院文化。其中，医院员工群体是医院文化建设的关键一环，关乎医院文化建设的质量。员工是满足患者需求的第一服务人员，要让员工为患者服务好，首先需要关注员工需求、满足员工需求，让他们能真正释放自己的潜能并站在患者的角度去理解患者。对此，医院管理者也要学会换位思考，站在员工的角度进行组织管理，通过制度建设，满足员工需求，肯定员工的贡献，尽力解除员工工作的后顾之忧。

在患者文化建设方面，张伟认为，需要员工建立以患者为中心的服务导向。他介绍了华西医院的相关经验：一是平等对待，体现患者价值，认真倾听每一位患者的诉求，让患者感受到来自医院的关心和重视；二是建立固定的跨学科团队（MDT），减少患者看病流程上的不便，节约患者就诊时间，提升患者就诊体验；三是对来诊患者开展疾病科普，减少患者的紧张和焦虑；四是向患者明确，对待每一位患者，院方都将竭尽全力、平等对待。

谈及组织文化的建设，张伟认为，建设组织文化，一是要以科学研究为基础，推动“三个中心”的建设，即医疗以患者为中心，教育以学生为中心，管理以员工为中心；二是勇于创新，在不违反国家法律法规、不损害患者利益的前提下，大力发展医学技术，提高患者治愈率；三是要承担国家赋予医院的职责，积极开展灾害救助，保障人民群众的生命健康。

张伟强调，党建引领是组织文化建设的核心。医院文化建设离不开党建的指引。将支部建在三级学科上，在接受每次重大任务时都成立党支部，充分发挥民主集中制和群众的监督作用，坚持从群众中来到群众中去的根本领导方法和工作方法，这些对医院组织文化的建设都具有借鉴意义。