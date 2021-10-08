探索公立医院高质量发展新路径

本报电 （朱玉娟）全国公立医院高质量发展交流会（浙江站）日前在浙江省温州市举行。与会人士总结推广了在公立医院管理、医疗水平提升、医保改革等方面的先进经验与示范案例，共同探讨公立医院高质量发展的新路径。

国家卫健委卫生发展研究中心副主任张毓辉表示，医保政策对整个医院的运营发展至关重要，“未来的发展方向就是以人民健康为中心，公立医院高质量发展的过程中，医疗高质量发展，医保改革也要高质量发展，双方协同、‘三医’联动，推动医保和人民健康高质量发展。”

清华大学万科公共卫生与健康学院常务副院长梁万年指出，公立医院要关注高质量发展的三个标志：一是和医院的定位相适应，二是和当地的经济社会发展水平相适应，三是和老百姓的需求相适应。

中国社会科学院经济研究所公共政策研究中心副主任王震认为，高质量发展最核心的关键词是效率，即能够用比较少的资源取得更好的效果，满足更多人的需求。当前，医保的支付制度、基金监管机制、协同推进医药服务供给侧改革，对公立医院高质量发展的影响是最直接的，要建立一个管用高效的医保支付制度。

会上，人民在线企业舆情部主任、公立医院社会评价研究院综合研究部主任黄薇代表研究院发布了《公立医院高质量发展社会评价报告》（浙江版）。报告指出，“十四五”时期，公立医院高质量发展有4个要点值得关注：政府层面要坚持公立医院公益性，吸纳社会声音；医院层面要推进智慧医疗、薪酬改革；患者层面要满足群众多层次健康需求，提升患者满意度；社会层面要建设公立医院新文化，引领“尊医重卫”新风尚。