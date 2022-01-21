打完新冠疫苗就测核酸？提醒：接种48小时后方可检测

人民网北京1月21日电 （记者孙红丽）临近春节，返乡人员增多，新冠核酸检测需求不断扩大。同时，很多人也在打新冠病毒疫苗的加强针。

那么，打了疫苗之后多久去测核酸，会不影响结果呢？对此，南昌疾控微信公众号今日发文提醒，接种新冠病毒疫苗48小时后方可进行核酸检测。

国务院应对新型冠状病毒肺炎疫情联防联控机制综合组2021年9月下发《全员新型冠状病毒核酸检测组织实施指南（第二版）》明确，被采样人员采样前48小时不能接种新冠病毒疫苗。

南昌疾控表示，相关报告显示，接种新冠病毒疫苗后48小时内进行核酸检测可能检出假阳性结果。这是因为，新冠病毒灭活疫苗由会“咬”人的野病毒经过培养、灭活等工艺制备而成，病毒已经失去感染性和致病性，但仍保留了相对完整的病毒核酸片段。简单来说，灭活疫苗就是把活病毒活活“整死”，但又能有效诱导人体免疫产生抗体。

另外，在接种过程中，开启疫苗瓶、抽取疫苗液、注射器排气、接种后注射器或疫苗瓶内的液体残留等，可能会以液体或以气溶胶方式，污染接种场所的接种台、墙壁、门把手、走廊、接种人员和受种者衣物等物体表面，当前使用的聚合酶链反应（PCR）检测灵敏度极高，如在核酸片段被降解前进行采样，很可能核酸检测结果呈阳性。

所以，南昌疾控提醒新冠疫苗接种场所工作人员和受种者，如需进行核酸检测，请在做好全身清洁（如洗头、洗澡、清洁口鼻），离开接种场所至少48小时后方可采样。

紧急情况下，市民如需进行核酸检测，请主动告知近期新冠病毒疫苗接种信息，避免造成不必要的影响。