医生网上直播妇科手术，处理结果来了！

人民网北京1月21日电 （记者乔业琼）今日，山东省日照市东港区宣传部官方微信公众号发布通报称，1月18日16时许，日照市公安局东港分局接群众举报，一医生疑似在网上直播妇科手术片段。公安机关迅即进行调查核实。经查实，已对日照市中心医院涉事医生厉某某刑事拘留，提请批捕，依法依规注销执业医师资格证书、予以开除。

通报称，日照市东港区纪委监委于18日22时成立调查组，进驻中心医院展开调查。已对日照东港区政府、日照东港区卫健局、涉事医院负有领导责任和直接管理责任的11名相关人员严肃追责问责，对负有直接管理责任和重要领导责任的人员予以免职。

通报表示，厉某某丧失职业操守，突破医德底线，行为十分恶劣。日照市东港区已全面开展专项排查整治，深入查找医疗机构管理、医德医风等方面存在的问题，强化全体医护人员的法治教育、纪律教育，以零容忍的态度，最有力的措施全面整饬医德医风，坚决杜绝类似问题再次发生。

据悉，1月18日晚，某平台出现疑似男医生直播妇科手术一事引发网友关注。当晚16时许，日照市公安局东港分局接群众举报后，立即对涉事医院相关人员进行调查，于18时许将涉事医生厉某某抓获。

东港警方提醒：该视频、图片涉及个人隐私，请广大网民不议论、不传播，违者依法追究法律责任。

山东日照市东港区委宣传部官方微信公众号截图