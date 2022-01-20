1月18日，山东日照市公安局东港分局接群众举报，一名医生疑似在网上直播妇科手术片段。警方立即对涉事医院相关人员进行调查，当日将涉事医生厉某抓获，目前已立案，案件正在进一步侦查中。1月19日，涉事医院表示将根据警方的调查结论，对涉事医生作出进一步严肃处理，绝不姑息。

据爆料网友介绍，其1月15日偶然进入某平台一个直播间，从对话内容得知，系一名男性麻醉师在一名女患者做妇科手术时进行直播。涉事直播平台称，经内部核查，该直播间直播过程中被多次警告及切断，随后被永久封禁。

镜头对准医疗场域进行直播的现象时有发生。比如，护士边摆药边直播工作流程、ICU人员边抢救患者边直播抢救过程、偷拍孕妇超声影像、直播初生婴儿睡姿、“网红”装病卖惨、社会人员自导自演医患冲突视频等。这说明直播已渗透到很多医疗场域，成为患者就医的一大困扰。

尽管直播在医院已很常见，但这次直播事件仍需引起高度重视。因为就隐私敏感度而言，此次直播再次刷新纪录、突破底线。手术室是最需与外界隔离的医疗场域，妇科手术又涉及患者最敏感的隐私。倘若躺在手术台上的这位患者知道自己当时被置于公众视野之下，其内心的羞愤程度可想而知。可以说，直播的镜头在此充当了杀人的刀子，被杀的则是患者的隐私与尊严。

直播镜头与医疗之间亟须一道隔离墙，而构筑这道隔离墙的首先应该包括各种管理手段。在隐私保护方面并不缺乏法规，但抽象的法规需要与具体的医疗行为形成紧密结合，有必要将相关法规细化成医院管理制度和医疗操作规范。当前，医院管理制度和医疗操作规范的种类十分齐全，但由于直播为新生事物，涉及直播的制度与规范还很缺乏，这块短板应尽快补齐。

医院在隐私保护方面有不少传统的做法，比如要求做检查的地方比较掩蔽、规定外人不得入内等，主要作用是避免无关人员“看到”或“听到”患者隐私。但社会进入直播时代，镜头无处不在，防范隐私被“看到”或“听到”的措施也应随之升级。是否应该对关键手术室、妇检室等敏感区域进行信号屏蔽，要不要禁止携带电子设备进入关键区域等，这些问题都值得探讨。

在这起事件当中，不仅涉事医生进行直播，而且其身边的医务人员也默认这位医生的行为，没有出面制止。这说明，无论是直播者还是旁观者，他们的隐私保护意识和法治意识都比较淡薄。医疗机构应强化隐私保护教育，让医务人员不仅自己慎重对待直播，而且敢于与侵犯患者隐私的直播行为作斗争，通过自律和他律筑牢隐私防线。

当前不少医务人员开通了直播账号，很多医疗直播起到了科普和强化医患交流的作用，但经常出现的隐私泄露事件也警示我们，医疗直播带来的问题不容忽视。在直播镜头与医疗之间构建起一道坚实的隔离墙，将不当直播挡在墙外，为正当直播划定红线，方能在发挥医疗直播正面作用的同时，也维护好患者的隐私，让此类恶性侵权事件不再发生。