进口水果还能放心买吗？湖南疾控：小概率事件，但也不可掉以轻心

人民网北京1月21日电 （记者乔业琼）近期我国多地香蕉、火龙果、车厘子等多种进口水果新冠病毒核酸检测结果呈阳性，年关将近，进口水果还能买吗？

进口水果检出新冠病毒核酸阳性 会不会传染？

湖南疾控专家认为，目前境外多为高风险地区，疫情较为严重，由于感染者在劳动作业过程中污染了水果及外包装，但病毒在保存水果的温度下存活时间短。核酸检测呈阳性，有可能是活病毒，也可能是死病毒或病毒片段，不一定有传染性，只能表示曾经被新冠病毒污染过。

新冠病毒要使人感染，必须要有足够数量、具有传染性的活病毒进入人体。如果只是少量病毒，它们是很难越过我们人体自身免疫系统的，就无法使人感染。到目前为止，还没有发现消费者经采购和加工冷链食品而感染新冠病毒的案例报道。

进口冷链食品还安全吗？

首先，进口冷链食品从国外到消费者手中，需要经过我国海关、进口企业、商场超市等多次消毒和核酸检测，发现阳性产品会立即进行下架封存处置，能流入市场的漏网之鱼少之又少。

其次，我国从食品或食品外包装检测出核酸阳性，绝大多数属于轻度污染，极少数属于重度污染。只有那些长期重复接触这些污染的人，才有可能造成感染，像物流工人、装卸工等。

湖南疾控专家表示，对于广大的消费者来说，因采购食用进口冷链引起感染的风险非常低。

购买进口水果要注意什么？

虽然进口水果检测出新冠病毒核酸阳性是小概率事件，但也不可掉以轻心，注意个人防护，最大限度降低感染风险。

消费者购买进口水果，要去正规的超市、卖场、水果专营店选购，这里的水果已经接受了较为严格的检疫检查，可以查询水果产地、来源、消毒、检疫信息，不要采购来路不明的进口水果，提倡登记消费信息。挑选进口水果时，建议佩戴口罩，戴上一次性手套或一次性塑料袋套住手进行挑选，尽量避免徒手接触食品表面。

进口水果怎么处理更安全？

湖南疾控专家建议，进口水果买回家后首先用酒精或消毒湿巾对外包装喷洒或擦拭消再根据水果特点选择清洗方式，可以用清水浸泡10到20分钟；也可选择市面上销售合格的水果清洁剂进行清洗，再用清水冲净。在清洗完毕以后，对用过的器具要进行消毒处理，最后一定要用清水冲洗干净。消毒清洗过程中要做好戴口罩、戴一次性手套等防护措施，清洗完成后要洗净双手。