迎新年穿新衣 上海疾控教你如何给宝宝选购安全放心服装

人民网北京1月19日电 （记者乔业琼）迎新年，穿新衣。虎年春节马上要到了，很多家长开始为宝宝购置新衣。那么，应该如何科学选购宝宝衣服？对此，上海疾控推荐“一闻二看三注意”法则。

一闻。在选购婴幼儿服装时，如果衣服上有浓郁的刺激性气味、霉味或者较大的香味，家长们要果断放弃购买。

二看。包括看标识和看款式。

看标识，要查看使用说明及产品标识等是否齐全，包括生产厂商信息、产品信息、安全警示语、适用标准等；在安全类别方面，要看婴幼儿纺织产品应符合安全类别中的A类要求，且使用说明上必须标有“婴幼儿用品”字样；在面料成分方面，要选购宝宝贴身衣物，最好选择纯棉面料，柔软性、透气性和吸湿性比较好。

看款式，包括尽量选择款式简单、颈部相对宽松、袖口松紧度适宜并且方便穿脱的衣服；慎买有绳带的衣服。宝宝服装绳带过长，可能会导致绊倒、被外物夹住拖曳、缠绕脖子造成窒息等伤害事件的发生；尽量购买附件较少的服装。并且选购时，检查纽扣、拉链齿等附件的牢固程度以及边缘是否光滑，避免附件散落被婴幼儿误吞以及锐利尖端或边缘刮伤婴幼儿，贴身衣物的耐久性标签不应与身体直接接触，避免擦伤宝宝皮肤；婴幼儿贴身衣物尽量选择浅色系、不带印花图案，以免涂层和染料中隐藏有害化学物质，给宝宝带来过敏等健康隐患。

三注意。挑选好衣服后，还需注意及时索取凭证、先清洗再穿着、定期检查衣服等事项。

索取凭证。购买衣服时，建议向经营者索取发票，可以作为日后维权的重要依据。

先清洗。新买的衣服一定要先清洗，并且在阳光下晾晒后再给宝宝穿，这样可以最大限度去除生产过程中残留在衣服上的化学成分。

定期检查。每次给宝宝穿衣服时检查钮扣等附件是否松动或散线，确保钉牢后再给婴幼儿穿戴，以免误吞。