过年前想染个发？糖尿病及高血压等人群要慎重！

人民网北京1月21日电 （记者乔业琼）马上就要过年了，这时候是爱美人士染发的高峰期。那么，选择和使用染发剂应该注意哪些事项呢？为此，上海市消保委日用化妆品专业办公室请来上海市质量监督检验技术研究院食品化学品质量检验所高级工程师周泽琳，教你如何选择和使用染发剂。

周泽琳表示，染发人群中以中老年人居多，频次也较高，且一般选择的为永久性染发剂。因此，消费者在购买和使用前有必要掌握以下几点：

挑选安全的染发产品。染发产品在使用时很容易出现过敏反应，所以消费者一定要购买正规产品，在使用前认真阅读使用说明，并按要求做试敏试验，确认安全后才可使用。消费者可以参考产品标签中的建议和自身对发色的实际需求决定染发间隔时间，但不宜过于频繁。

尽量减少皮肤暴露。染发产品有一定的刺激性和致敏性。为防止皮肤、指甲等被染发剂所刺激，或被染色，请务必戴上产品包装中提供的手套，以降低染发剂在皮肤上的暴露，尽量减少潜在的不良反应发生的风险，也可使用凡士林等涂抹在易于接触染发产品的皮肤部位来防护。万一沾到皮肤上应立刻擦去，使用牙膏、洁面油、橄榄油等能提高清洁效果，然后再用水冲洗。如果将表面的染发剂清除后皮肤症状仍然严重或未缓解，应及时到医院就诊，就医时建议携带所用的染发产品。

糖尿病及高血压等人群要慎重染发。老年人由于抵抗力低、免疫力下降，加之白发较多，需要大面积、甚至全头染黑，因此染发产品的使用量较大，比年轻人更容易发生染发后的过敏等毒性反应。从健康的角度考虑，应尽可能减少使用次数，也不要经常更换染发产品。此外，患有糖尿病及高血压、心脏病的患者，要慎重染发，血糖高的人群皮肤愈合能力差，一旦出现了过敏的情况，带来的后果可能比普通人更为严重。