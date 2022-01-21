关于奥密克戎最新权威解答来了！

本报北京电 （记者王美华）近日，多地报告发现奥密克戎变异株感染病例，引发广泛关注。针对奥密克戎变异株，国家卫生健康委组织中国疾控中心专家就有关问题作了最新解答。

奥密克戎变异株的传播力如何？

多国流行病学数据提示，奥密克戎变异株传播能力较其他变异株有所增强。世界卫生组织于2021年12月23日关于奥密克戎的简报显示，其家庭续发率为15.8%，高于德尔塔的10.3%。英国卫生安全局数据显示，2021年12月19日至20日，伦敦90%和英格兰76%的新冠肺炎病例为奥密克戎变异株感染。美国疾控中心网站数据显示，在2021年12月26日至2022年1月1日的一周内，美国本土95.4%的新冠肺炎病例为奥密克戎变异株感染。

现有疫苗对预防奥密克戎变异株感染的效果如何？

目前已有的研究结果显示，奥密克戎变异株对现有疫苗并未完全出现免疫逃逸；现有疫苗对奥密克戎变异株仍有一定的保护效果，但对其预防感染的能力有所下降；未发现奥密克戎变异株引起重症率和死亡率的上升，针对奥密克戎变异株，现有疫苗预防重症和死亡仍有效果。

奥密克戎变异株对现有核酸检测试剂有影响吗？

对奥密克戎变异株的基因组分析显示，其突变位点不位于我国第八版《新型冠状病毒肺炎防控方案》公布的核酸检测试剂引物和探针靶标区域，不影响我国主流核酸检测试剂的敏感性和特异性。

我国“外防输入，内防反弹”总策略和“动态清零”总方针，对奥密克戎变异株仍然有效。中国疾控中心已针对奥密克戎变异株建立了特异性核酸检测方法，并持续针对可能的输入病例及关联的本土病例开展病毒基因组监测，有利于及时发现可能输入或关联本土的奥密克戎变异株。

世界卫生组织建议各国加强新冠肺炎病毒的监测、报告与研究工作，采取有效的公共卫生措施阻断病毒传播。建议个人在公共场所至少保持1米距离、佩戴口罩、开窗通风、保持手清洁、对着肘部或纸巾咳嗽或打喷嚏、接种疫苗等，同时避免去通风不良或拥挤的地方。目前，所有变异株都可能导致重症或死亡。因此，预防病毒传播始终是关键，新冠病毒疫苗对减少重症和死亡仍然有效。

面对奥密克戎变异株，建议公众在日常生活工作中戴口罩、做好个人健康监测、减少非必要出行。