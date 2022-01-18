吃他汀有一搭无一搭？风险更大

服用他汀很随意，想不吃就不吃，会有啥后果？近日韩国一项在25.7万血脂异常患者中进行的研究显示，不能坚持服用他汀，脑出血和脑梗死风险均会增加。

研究显示，与坚持服用他汀情况较好的人相比，吃他汀“三天晒网，两天打鱼”的人，脑梗死风险增加了9%，脑出血风险增加了37%。

对于女性而言，不好好服用他汀者会增加17%的脑梗死风险，而男性则增加55%的脑出血风险。

有了脑血管病的人坚持服他汀获益多大？

此前，在2020年发表的一项SPARCL研究分析发现，有脑卒中或短暂性脑缺血发作的患者，坚持服用阿托伐他汀有好处，差不多6年期间每100人可避免20例血管事件。

服用阿托伐他汀的患者总体比安慰剂组降低了32%的血管事件，其中比安慰剂组降低了24%的脑血管事件，46%的冠脉事件和44%的周围血管事件。

研究还显示，对于近期脑卒中或短暂性脑缺血发作的患者若伴有糖尿病，服用阿托伐他汀则获益更大，可降低50%的血管事件风险。

所以，坚持服用他汀，就是保护脑血管。

文/杨进刚（中国医学科学院阜外医院）