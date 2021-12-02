吃他汀类药真的要戒掉柚子？

他汀类药物是最有效的调脂药物，目前已成为预防、治疗心脑血管疾病主要药物之一。相信慢病患者对它都不陌生。于是，有细心的患者就提出阿托伐他汀钙的说明书标注柚子与他汀类药物之间存在相互作用，会提高他汀类药物的体内作用。 那么，我们在吃这类药物的同时还能吃柚子吗？

脱离“量”谈作用没意义

首先我们看一下国内已上市他汀药物的说明书是如何规定的：阿托伐他汀钙、辛伐他汀说明书中提到葡萄柚汁常规饮用量（每日一杯250ml）对这两种药物所产生的影响很小且无临床意义。

然而大量饮用则会抑制这两种药物在体内的代谢，升高体内药物浓度，最终导致药物作用增强，故此应避免联合使用。

此外，洛伐他汀片、普伐他汀钠、匹伐他汀钙、瑞舒伐他汀钙说明书中均未提及。氟伐他汀钠目前尚未发现与西柚汁之间有相互作用。

重点来了，说明书中提到是葡萄柚汁会影响药物作用；葡萄柚汁并不影响全部他汀类药物；小剂量（250ml/日）葡萄柚汁对他汀类药物的作用并没有临床意义，只有剂量达到1L/天以上时才会引发相关临床表现。

葡萄柚仅对部分他汀有作用

根据药品说明书我们可以看出，葡萄柚仅对部分他汀有作用。葡萄柚中含有多种化学成分，如黄酮类、呋喃香豆素（香柠檬亭、二羟基香柠檬亭、佛手柑内酯）等，有研究显示这些化学成分会抑制细胞色素P450 3A4的活性，尤其是香柠檬亭。

通过查阅说明书我们发现阿托伐他汀、洛伐他汀、辛伐他汀这三个药物在体内是需要经过细胞色素P450 3A4代谢的，而其他他汀药物并不需要经过此酶代谢。因此从理论上讲，大量服用葡萄柚汁后会影响这三个药物在体内的代谢，升高其体内浓度，在增加药物作用效果的同时也会增加不良反应发生的风险。

因此建议服用阿托伐他汀钙、洛伐他汀、辛伐他汀的患者避免大量服用葡萄柚。小剂量服用时建议间隔开服用，如晚上服用药物则白天可以服用葡萄柚，将食物和药物相互作用降至最低。

柚子并没有被“一竿子打死”

那问题来了，这里所说的葡萄柚就是我们平时吃的柚子吗？

当然不是，葡萄柚并不等于柚子。我们平时说的柚子大部分指的是文旦柚，其个头相较大。而葡萄柚是柚子与橙子的杂交体，因其在树上生长状态密集，远远看去像是葡萄一样，故称作葡萄柚（又名西柚），其个头约有拳头大小。

此外橘子、橙子、柠檬等与柚子同是柑橘属植物，所含的化学成分部分相同。现有研究显示，橙子、蜜柑、南橘等水果中也含有一定数量的柚苷、呋喃香豆素类化合物。

但是这些成分的含量相较于葡萄柚要低很多，因此也只有在大量服用时才会引发药物和食物间相互作用。因此柚友们可以少量服用，但是最好与他汀药物间隔服用，或是选择无相互作用的药物即可。

文/孟庆莉（北京世纪坛医院）