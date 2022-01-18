欧洲祭出更严格口罩令

1月16日，一名意大利儿童接种新冠疫苗

戴口罩，还是不戴口罩？自新冠疫情发生以来，对部分欧洲人来说，这始终是个问题。不过，经过几度疫情反复，眼下面对传播速度惊人的变异病毒奥密克戎毒株，欧洲不得不祭出更严格的口罩令。

欧洲多国重新收紧防控措施

意大利近期新冠疫情形势很紧张，单日新增新冠确诊病例一度突破22万例。截至1月16日，意大利累计确诊超过870万例，累计死亡超过14万例。

去年圣诞节前，意大利政府宣布实行强制口罩令，要求民众在户外必须戴口罩，进入影剧院、体育馆、公共交通等室内场所时必须戴FFP2标准口罩。

意大利政府卫生部日前与意大利主要药商联盟达成协议，药店销售FFP2口罩时实行不超过0.75欧元的官方统一售价。

不过，据意大利《共和国报》报道，在意大利一些小城市及机场药店中，FFP2口罩售价高达每个1.8欧元至2欧元。还有一些药店只有在大批量销售时才会遵守官方售价。一家药店的负责人在接受媒体采访时说，近期顾客对口罩的需求激增，药店进货成本也升高了。

在欧洲其他地区，因奥密克戎毒株加速传播导致的疫情蔓延也在持续。面对汹涌疫情，多国政府重新收紧防控措施。西班牙、葡萄牙、希腊、法国、奥地利等均已在部分地区或全国实行更严格的口罩令，希望在新冠疫苗接种外，借助这一有效手段减轻疫情对社会经济生活的影响。

美染疫医护人员“带病返岗”

美国媒体16日披露，自美国疾病控制和预防中心上月缩短确诊染疫医护人员的隔离期以后，在医院内感染新冠病毒的病人短时间内显著增加。

美国疾控中心去年12月23日发布新防疫指南，建议医护人员确诊后如果无症状或症状轻微且持续改善，可在隔离7天后返岗，并在返岗48小时内提供新的检测阴性证明；如果医院人手短缺，隔离时间甚至可以缩短为5天，且返岗后无需接受检测。

商业内幕网站16日援引美国卫生与公众服务部的数据报道，疾控中心发布新指南以后一周，全美在医院住院两周后确诊感染新冠病毒的患者人数猛增80%，从大约1200人增至2200人。

罗得岛州卫生部门依据疾控中心新指南于去年12月31日更新其医护人员隔离规定后，住院期间感染新冠的患者人数同样飙升。

非营利机构“防治新冠先行者”研究员乔治·卡巴莱罗说，许多病人“原本因为其他病住院，却（在住院期间）发现新冠检测结果呈阳性”，“他们唯一可能感染新冠病毒的地方就是医院”。

日本首都圈新冠病例激增

日本媒体17日报道，东京都及其周边三县新冠病例激增，政府可能宣布在这些地区实施疫情准紧急状态。

东京16日报告单日新增新冠确诊病例超过4000例，新冠患者病床使用率达19.3%。据共同社报道，病床使用率一旦达到20%，东京都政府将要求中央政府宣布东京实施疫情准紧急状态。

东京周边的埼玉县、千叶县和神奈川县近期新增染疫人数同样攀升。

内阁官房长官松野博一17日在一场例行记者会上说，无论是大城市，还是其他地区，新增确诊病例“以前所未有的速度攀升”。中央政府很快会考虑应地方政府要求宣布实施准紧急状态。

据路透社报道，东京已分配大约6900张病床用于收治新冠患者，加上周边三县，整个首都圈共分配12.8万张新冠病床。

日本首相岸田文雄17日在执政党一场会议上说，如果现有防疫措施无法遏制病毒扩散，政府“有必要限制民众活动”。

韩国调整新冠防疫政策

应对新冠疫情形势变化，加之春节假期在即，韩国日前针对私人聚会、校外补习班、返乡探亲等方面调整防疫政策。

依照最新防疫政策，韩国自17日起将私人聚会人数上限由之前的4人升至6人，不过，餐馆、咖啡厅、健身房、桑拿屋以及疫情传播风险较高的娱乐场所等仍需每晚9时结束营业。相关规定暂定执行至今年2月6日，包括1月31日至2月2日的春节假期。

不过，最新防疫政策仍维持对聚集型活动的限制，即参加者中如有未接种疫苗者，总人数不得超过49人；若全部完成全程接种，人数上限为299人。

《中央日报》报道，为满足民众利用春节假期返乡探亲的愿望，韩国政府1月20日至2月2日期间将执行特别防疫措施，包括列车旅客登车前必须测体温，在车厢内仅可靠窗而坐；在9处高速公路休息区增设临时新冠检测点；高速公路休息区在1月29日至2月2日期间禁止人们进餐。今后数周韩国疾控部门还将调整保持社交距离的相关规定。

奥地利拟实行“强制接种”

为应对新冠疫情，奥地利政府16日公布一项法律草案，拟于下月起强制18岁及以上居民接种新冠疫苗，违规者将被处以600欧元至3600欧元罚款。

据德新社报道，奥地利国民议会20日将对这项草案进行表决。由于联合组阁的人民党和绿党在国民议会占多数席位，且在野党中只有奥地利自由党明确反对疫苗强制接种，草案在国民议会通过的可能性较大。

一旦获得国民议会通过，相关规定将于2月起分阶段实施。奥地利卫生部长沃尔夫冈·米克施泰因说，政府将首先向民众宣传新规。孕妇、因医学原因不宜接种者以及过去六个月内感染新冠后康复者不在强制接种范围内。自3月中旬起，奥地利警方将在交通站点等场所开展例行检查。民众如未在规定时间内接种，将面临罚款。

美联社援引奥地利总理府部长卡罗琳娜·埃特施塔德勒的话报道，依据草案，违规者每年最多被罚款4次，且不能用监禁代替罚款。

这项草案将强制接种年龄下限由先前的14岁上调至18岁。

文并图/新华社