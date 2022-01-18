老年大学助力老有所学（关注老年大学①）

开栏的话

《中共中央国务院关于加强新时代老龄工作的意见》提出，将老年教育纳入终身教育体系，推动扩大老年教育资源供给。

老年教育目前发展得怎么样？如何扩大老年教育资源供给？如何进一步帮助老年人更好地实现老有所学、老有所为？即日起，本版推出“关注老年大学”系列报道，敬请关注。

老年教育是满足老年人精神文化需求的重要途径，是我国教育事业和老龄事业的重要组成部分。不久前，《中共中央国务院关于加强新时代老龄工作的意见》（以下简称《意见》）提出，将老年教育纳入终身教育体系，推动扩大老年教育资源供给。

当前，我国老年教育发展情况如何？未来，如何扩大老年教育资源供给？记者进行了探访。

需求旺盛

规模扩大质量提升

“看我拍的这张照片，阳光照在银杏叶上，金灿灿的，多美！”张红蝶是国家开放大学老年大学学员，参加了2021年秋季学期的“摄影技巧初级班”，收获颇丰。

与张红蝶一样，当下，许多老年人在老年大学（学校）的学习中，实现老有所学、老有所乐、老有所为。

教育部职业教育与成人教育司有关负责人表示，老年教育是助力积极应对人口老龄化的重要途径，是加快构建服务全民终身学习的教育体系、建设高质量教育体系的重要方面。

2016年，国务院办公厅出台《老年教育发展规划（2016—2020年）》，推动我国老年教育加快发展。近年来，我国老年教育机构建设加速，老年大学（学校）在数量上显著增加，办学质量明显提高，覆盖面逐步扩大。

“我国老年大学经过30多年的快速发展，取得了不少成就，积累了丰富的经验。随着社会老龄化程度的加深，我国老年人受教育的愿望也逐步增强，老年教育的潜在需求非常大。”国家开放大学党委书记、校长荆德刚说。

“经测算，当前我国每万名65岁以上老龄人口所拥有的老年大学（学校）平均数量为4.3所。”中国老年大学协会常务副会长刁海峰说，经过30多年的发展，中国老年教育无论是在办学规模还是在办学质量、社会效益等方面都取得了很大的发展，老年教育进入了发展的快车道。

全国老龄办副主任吴玉韶说，面对老年人群体旺盛的学习需求，新时代的养老服务也要从生活必需型向发展型、参与型、享受型转变，大力发展老年教育，积极应对人口老龄化。

面向基层

公益性普惠性增加

教育部职业教育与成人教育司有关负责人介绍，近年来，全国老年教育机构快速增长，呈现出分布广泛、主体多元、形式多样的特点，依托社区教育体系开展社区老年教育成为新时代老年教育发展的特色。

走进北京市丰台区怡海社区老年大学，占地2000多平方米的学校内，配备了多媒体、弧形黑板等设施的教室让人耳目一新，专业的舞蹈教室、古筝教室、书画及美工练习室一应俱全。据怡海社区老年大学校长周焕燕介绍，学校已有20多年的办学经历，如今不仅吸引了本社区的老年人参与，更辐射到周边街道社区。目前，有50%的学员来自本社区之外。

中国老年大学协会发布的《中国老年教育发展报告（2019—2020）》显示，目前我国老年大学的办学性质主要包括政府办学、公办民助、民办公助、社会办学几种，其中政府办学为主，约占老年大学总数的70%以上；从办学层次上看，既有省、市、县级的老年大学，也有街道、乡镇、社区、村的老年学校，其中，以县级以下办学为主，占总量的90%以上，数量仍在迅速增长。与此同时，近年来，在乡镇街道、村社区层级的老年学校、老年教育学习点学习的老年学员数量持续增加。

记者获悉，国家开放大学已经在30所分部成立省级老年开放大学或专门机构，在基层设立超过4万个老年教育学习点。线上平台注册用户数总计630余万人，提供学习服务1.28亿人次，线下累计开办10万个班级，学员超过573万人次。

“当前，我国老年教育公益普惠性显著增加，办学体系不断向基层延伸。”刁海峰说。

提质升级

扩大优质资源供给

天津市、安徽省、山东省出台老年教育条例，上海打造中老年专属数字化学习平台“金色学堂”，陕西省制作“桑榆未央 智慧助老”系列微课程，为老年人运用智能技术提供优质在线教育资源……

近年来，各地因地制宜，创新形式，多措并举广泛开展老年教育。同时也要看到，老年教育工作虽然取得了积极成效，但也存在优质教育资源供给相对不足、老年教育基础能力比较薄弱等问题。

“老龄人口增多、城乡区域发展不平衡、老年教育成熟服务体系尚未形成，且老年教育远程信息化应用程度不高、服务能力不强等，都导致了老年教育资源供给存在不足。”荆德刚说。

“下一步要做到多渠道、多形式发展老年教育，扩大增量，满足需求。”吴玉韶说，“目前县一级老年大学、老年学校占比很大，但到了社区一级老年教育机构其实比重还很小。老年教育要重点向基层社区延伸。”他同时建议，应抓住移动互联网迅猛发展的契机，大力发展在线老年教育，打造触手可及的学习终端，满足老年人个性化的需求，实现老年教育低成本、高速度、跨越式发展，让更多老年人共享老年教育发展成果。

怡海教育集团董事局主席王琳达建议，应支持老年教育进一步向社区延伸，通过支持社会力量举办老年大学（学校）等办法，进一步扩大老年教育资源供给。

“‘十四五’将迎来老年教育快速发展的时期，推动老年教育提质增量升级十分紧迫。”北京大学人口研究所所长陈功建议，应拓展老年教育的内容，课程不能仅限于休闲娱乐方面的主题，“建议抓住推进学习型社会建设和技能型社会建设的机会，构建老有所学的终身学习体系，充分释放老年人的经验、智慧、创新潜能，培育老有所为的老年文化。”

《意见》提出，将老年教育纳入终身教育体系，教育部门牵头研究制定老年教育发展政策举措。教育部职业教育与成人教育司有关负责人表示，下一步，教育系统将加强政策保障和引领，扩大优质老年教育资源供给；夯实基层基础，加强各级各类社区教育、老年教育机构建设，强化老年教育阵地建设，“推动形成覆盖广泛、主体多元、资源共享、灵活多样、特色鲜明、规范有序的老年教育发展新格局。”

《 人民日报 》（ 2022年01月18日 13 版）